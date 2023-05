“Ikea trasforma il tuo esterno con questo elemento essenziale per sentirsi a proprio agio!”

Questo primavera, regala alla tua terrazza un arredamento esterno chic e confortevole da Ikea ad un prezzo interessante!

Per goderti gli spazi all’aria aperta durante le belle giornate, Ikea ha la soluzione perfetta! Scopri subito questo bellissimo divano da esterno appena arrivato in catalogo. Ti raccontiamo tutto…

Una vasta gamma di prodotti ispiratori per la bella stagione

Dopo un inverno pieno di sorprese, Ikea presenta nuove proposte per farci amare questa primavera 2023. Addio al grigiore e ai giorni di pioggia, benvenute le temperature che salgono e la vegetazione che riprende i suoi diritti!

Per celebrare il ritorno della bella stagione, il marchio svedese non manca di idee. È quasi un festival di opportunità per la tua casa che ti aspetta durante il prossimo shopping in negozio.

Anche se il tuo budget è limitato, puoi comunque fare acquisti a prezzi accessibili. Come con questa pratica stazione di ricarica per caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Ti costa solo 6 €. Ed è un esempio tra molti altri di prodotti di qualità a prezzi convenienti che soddisfano i clienti del marchio, soprattutto quelli con un budget ridotto.

Con il clima che si fa più mite, cresce anche la voglia di stare all’aria aperta. Cosa ne diresti di pranzare fuori a mezzogiorno su questo favoloso tavolo da giardino?

Accompagnato dalle sue quattro sedie, questo mobile è ideale per godere di un pasto all’aperto. Non c’è niente di più piacevole che mangiare in questo modo per evadere dalla sala da pranzo o dalla cucina!

Per il tuo spazio outdoor, Ikea ha ancora qualcosa di nuovo… E se offrisi alla tua terrazza o al tuo giardino questo bellissimo divano dal design elegante?

Questo prodotto è appena entrato a far parte del catalogo del marchio. E già sta riscuotendo un grande successo. E ci sono molte ragioni per trovarlo irresistibile…

Un divano elegante e resistente a tutti i climi

Questo divano SEGERÖN ha molte carte da giocare per conquistare i fan del marchio scandinavo. Come sottolinea Ikea, è “appositamente progettato per l’uso esterno. E questo, indipendentemente dalla temperatura, dalle condizioni meteorologiche o dall’attività.”

Composto da una struttura in metallo e cuscini confortevoli, questo divano a tre posti ti regalerà momenti di relax meravigliosi.

Le fodere dei cuscini sono resistenti a tutti i tipi di clima. Pioggia, sole… Nulla li spaventa. Perché hanno subito un trattamento per far durare più a lungo il loro colore.

Inoltre, puoi rimuoverli e lavarli in lavatrice. In base ai tuoi gusti, puoi anche scegliere di acquistare questo divano in beige o grigio scuro.

Un’offerta da non perdere da Ikea per la bella stagione

Con le sue dimensioni di 152 x 214 x 76 cm, questo mobile che si adatta agli angoli, troverà facilmente posto nella tua casa! Farà anche un’ottima impressione in una veranda o in un patio con una decorazione elegante.

Per averlo a casa tua, dovrai spendere una somma giustificata dalla qualità dei materiali che compongono questo bellissimo divano. Troverai questo mobile a 827,91 € da Ikea.

Come sempre con il marchio, è anche venduto in kit e da montare da solo. Ma non è necessario avere competenze di fai-da-te per godere alla fine di questa bella offerta decorativa.

