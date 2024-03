Ikea trasforma completamente tutte le vostre porte e vi fa guadagnare spazio di archiviazione

Ikea ha scoperto un modo efficace per trasformare la tua porta in uno spazio di stoccaggio extra nella tua casa!

Nel suo catalogo, Ikea offre una serie di oggetti decorativi che potrebbero essere perfetti per la vostra casa. Ma ci sono anche altri prodotti che sono universalmente apprezzati. Infatti, questi hanno l'obiettivo di farvi guadagnare spazio di stoccaggio.

L'accessorio perfetto per avere più spazio di stoccaggio

Ikea non perde mai un'opportunità di innovare, per la grande felicità dei consumatori. L'azienda è sempre alla ricerca di soluzioni pratiche per l'abitazione dei clienti. Ma un oggetto in particolare ha attirato la nostra attenzione.

Questo accessorio trasformerà le vostre porte in spazi di stoccaggio funzionali. Si tratta dell'appendiabiti per porta BÄRFIS. Un accessorio geniale che trasforma le porte in utili spazi di stoccaggio.

Questo prodotto aiuta anche a mantenere la casa ordinata in modo semplice ed elegante. Potete facilmente trasformare la porta di qualsiasi stanza in una pratica soluzione di stoccaggio.

Non dovrete più preoccuparvi di dove appendere il vostro accappatoio, zaino o giacche che volete avere sempre a portata di mano. Questo prodotto Ikea offre uno spazio pratico e accessibile per mantenere questi oggetti a portata di mano.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo articolo è la sua capacità di regolare l'altezza. Ciò permette anche ai bambini più piccoli di raggiungere e utilizzare facilmente i bottoni, senza l'aiuto degli adulti.

Ikea fa un successone con il suo appendiabiti per porte

Questo appendiabiti può essere utilizzato da tutta la famiglia. Inoltre, si attacca facilmente al bordo della porta, senza necessità di installazioni complicate o permanenti. I bottoni di bambù, fatti di materiali di scarto dalla produzione delle ciotole BLANDA di Ikea, aggiungono un tocco di eleganza e durabilità.

Inoltre, questo materiale naturale e resistente assicura che ogni bottone sia unico. Ciò aggiunge un elemento di esclusività all'accessorio. Con dimensioni di 4 cm di spessore della porta, 99 cm di altezza e 28 cm di larghezza, questo appendiabiti è adatto a una varietà di porte standard.

Può supportare un peso massimo di 4 kg per gancio. Questo dimostra che è abbastanza solido per sostenere più oggetti contemporaneamente. Ikea ha fornito ulteriori informazioni su questo accessorio.

L'azienda ha dichiarato: “Si posiziona solo verticalmente, sulla parte superiore della porta. La lunghezza dell'appendiabiti può essere regolata da 75 cm a 100 cm. Può essere utilizzato anche nel bagno” .

Per prendersi cura del vostro accessorio, basta pulirlo con un panno umido. Una cosa è certa, potrete riportarlo alla pulizia in un batter d'occhio. Un punto molto positivo.

Un prodotto a meno di 25 euro

I clienti Ikea hanno dato a questo prodotto un punteggio di 3.6 stelle. Hanno detto: “Molto bello e funzionale. Pratico per i bambini.”, “Appendiabiti per porte, con diversi ganci e regolabile in altezza. Semplice e design” .

O ancora: “La porta non si chiude più. Dovreste specificare che questo prodotto non funziona su tutte le porte. Peccato perché lo trovavo molto pratico” . Per acquistarlo, non dovrete spendere una somma eccessiva.

Infatti, l'azienda svedese ha deciso di mettere in vendita questo accessorio per la somma di 24,99 euro. Un prezzo assolutamente ragionevole se avete bisogno di aggiungere spazio di stoccaggio extra alla vostra casa.