Ikea: Top 5 delle più belle tavole minimaliste del brand!

Per decorare la tua casa o mettere le tue cose da qualche parte, Ikea ti presenta i suoi 5 tavoli più belli dal design molto curato!

Per mettere un libro o una tazza di tè da qualche parte a casa, hai bisogno di un tavolo! Scegli il tuo tra questi cinque modelli Ikea dal look minimalista e dal prezzo abbordabile! Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Saldi e novità si susseguono da Ikea

L’ispirazione non ti mancherà per rinnovare la tua casa quest’estate con Ikea, che pensa a coloro che vogliono abbellire la propria casa… senza spendere una fortuna.

Recarsi da Ikea per acquistare mobili e decorazioni è sempre un’esperienza a sé stante. E soprattutto, non finirai mai di fare affari durante questo periodo di saldi.

Infatti, troverai attualmente decine di riferimenti e articoli a prezzi scontati. Il negozio sta iniziando i saldi e le offerte per la tua casa sono abbondanti.

Parallelamente, scopri anche le novità Ikea che arrivano nel catalogo. Tutte le stanze della tua casa sono coinvolte. Potrai rendere la tua casa più bella dal pavimento al soffitto con i nuovi riferimenti del marchio.

L’azienda scandinava supererà ancora tutte le tue aspettative. Come ad esempio questo elegante divano che ha il vantaggio di trasformarsi in un letto se arriva un ospite a sorpresa!

C’è sempre una buona ragione per fare acquisti da Ikea. Se stai pianificando un trasloco o hai voglia di cambiare tutto, sai dove andare!

Qual è il mobile che manca nella tua casa oggi per renderla perfetta? Forse un armadio per riporre i tuoi nuovi vestiti acquistati in saldo?

O un mobile da bagno per mettere ordine in quella stanza? O forse un tavolino per decorare la tua casa?

Se ne stai cercando uno, vieni subito a scoprire cinque modelli a basso costo che ti aspettano da Ikea. Questi tavoli dal design minimalista vogliono davvero che tu li adotti!

Cinque tavolini da avere a casa

Iniziamo il nostro tour con questo tavolino KVISTBRO che può essere utilizzato anche come cesto portaoggetti. Questo modello venduto a 34,99 € da Ikea è bello e pratico.

Questo tavolino ti offre infatti uno spazio per riporre coperte, cuscini o anche i giocattoli ingombranti dei bambini. Adoriamo il concetto!

Ci piace molto anche questo tavolino con rotelle TINGBY, disponibile in rosso, bianco o nero. Con le sue dimensioni di 50×50 cm, questo modello combina diverse funzioni.

Può essere utilizzato come tavolino basso in salotto per servire l’aperitivo. Ma anche come comodino in una camera da letto o come tavolo da pranzo in un piccolo monolocale. Il prezzo da Ikea è di 44,99 €.

Trova anche in negozio questo tavolino BURVIK. Venduto a 39,99 €, questo elegante mobile può essere spostato da una stanza all’altra grazie alla sua maniglia. L’idea migliore? Usarlo come piedistallo per una delle tue piante verdi.

Fermati anche su questo tavolino KLINGSBO che ci conquista con il suo stile industriale. Ha un piano in vetro temperato trasparente e un secondo piano inferiore in ferro battuto con motivi floreali.

Infine, concludiamo con questo tavolino GLADOM, il cui piano superiore è rimovibile. Ciò ti consente di portare via ciò che c’è sopra senza dover spostare l’intera struttura. Il prezzo da Ikea è di 19,99 €.