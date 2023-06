Ikea: Top 5 delle migliori sedie pratiche per il tuo tavolo da pranzo!

Ikea ha appena fatto un grande colpo rivelando diversi modelli di sedie per la vostra tavola da pranzo.

Se siete alla ricerca di nuove sedie per la vostra tavola da pranzo, non preoccupatevi! Ikea ha tutto ciò di cui avete bisogno. Oggi, la redazione vi presenta i 5 modelli più belli disponibili in negozio. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Ikea si prende cura dei suoi fedeli clienti

Da anni Ikea è diventata IL riferimento in materia di arredamento. E questo per la semplice e buona ragione che l’azienda continua a proporre prodotti di qualità a prezzi ragionevoli.

Dal bagno alla cucina, passando dal soggiorno alla camera da letto o all’ufficio. Ikea è su tutti i fronti.

Ma se c’è una stanza in cui il gigante dell’arredamento investe molto, è la sala da pranzo. Eh sì! Non c’è niente di più importante che sentirsi a proprio agio durante i pasti.

Quindi, Ikea vi invita a creare uno spazio piacevole che vi assomigli. Di recente, l’azienda svedese ha anche presentato una selezione di sedie ultra pratiche per questo spazio. Ecco i 5 modelli più belli che vi faranno innamorare.

La sedia ÖSTANÖ a basso prezzo da Ikea

Se siete alla ricerca di una sedia solida e confortevole con una seduta piacevole e un supporto curvato per un buon sostegno, il modello ÖSTANÖ è ciò di cui avete bisogno.

Disponibile a meno di 20 euro da Ikea, questa piccola meraviglia è comoda come un divano e si adatta a tutte le superfici. In effetti, potete metterla ovunque desideriate un posto per rilassarvi senza occupare troppo spazio.

Il modello KARLPETTER per gli amanti del moderno

Questa sedia imbottita è particolarmente confortevole per diverse attività. Che vogliate lavorare, fare bricolage o mangiare, è ideale.

Il montaggio è particolarmente facile. Infatti, avete solo bisogno di 4 viti. E la scocca della seduta è disponibile in diversi colori. Quanto alla base SEFAST, questa è disponibile da Ikea in bianco, nero e cromato. Il prezzo? 64,99 euro.

Sedie ultra trendy per la tua tavola da pranzo

Oltre ai modelli ÖSTANÖ e KARLPETTER, Ikea dispone di altre sedie che dovrebbero piacere molto a tutti gli amanti dell’arredamento.

La sedia NORDMYRA disponibile da Ikea

“La struttura in legno di questa sedia è particolarmente solida e può resistere agli assalti della vita quotidiana”, si può leggere sul sito Ikea. “Le sedie possono essere impilate per liberare spazio quando non servono”.

Infine, “lo schienale curvo offre grande comfort”. In altre parole, si tratta di un prodotto di qualità.

La sedia ADDE al miglior prezzo

Se non avete molti soldi, ma volete comunque offrire uno stile trendy al vostro alloggio, la sedia ADDE è al top. Infatti, questa costa solo 17,99 euro e come il modello precedente, si impila con gli altri per liberare spazio.

La sedia VOXLÖV per uno stile scandinavo

Infine, Ikea vi propone un modello tipico costruito e curvato per il massimo della bellezza e del comfort. La robusta struttura è in bambù, un materiale resistente, e la carta intrecciata consente di ottenere una seduta solida e morbida allo stesso tempo.