Ikea: Top 3 delle migliori sedie in legno per la tua casa!

Se stai cercando una sedia comoda per la tua casa, possiamo solo consigliarti queste 3 sedie di Ikea!

Come leader nel settore dei mobili per interni ed esterni, Ikea offre una vasta selezione di sedie che sono sia design che confortevoli. Abbiamo selezionato 3 modelli in legno che sicuramente ti piaceranno. Stopandgo ti dice tutto nei minimi dettagli!

Ikea si impegna per questo estate

La bella stagione è iniziata e è un momento privilegiato per i grandi marchi di lifestyle che solitamente presentano le loro grandi novità. E non sorprende che Ikea sia della partita!

Infatti, il famoso marchio svedese ha fatto le cose in grande con oggetti perfetti per il rientro del 2023. Non c’è dubbio che queste 10 novità ti aiuteranno a essere più produttivo!

Inoltre, Ikea ha sorpreso i suoi clienti presentando due soluzioni ideali per proteggersi dalle zanzare quest’estate. E ne avremo sicuramente bisogno!

Potremmo anche parlare del famoso cuscino rinfrescante che è un successo sugli scaffali. Un vero must per dormire tranquillamente senza essere disturbati dal caldo.

Allo stesso tempo, il gigante dei mobili nordici ha fatto sensazione mettendo in primo piano la tendenza vintage. Menzioni speciali per i nuovi appendiabiti colorati e per l’ultimo comodino.

E infine, Ikea ha lanciato numerosi mobili perfetti per gli spazi ridotti. Come i divani letto e i tavoli da esterno, vere opere d’ingegno che si integrano perfettamente nell’arredamento.

Ma allora, quali sono queste 3 sedie in legno che hanno un grande successo da Ikea? Stopandgo ti dice di più!

La nostra selezione di 3 sedie in legno per i giorni belli

A tutti piace sedersi comodamente per prendere il sole estivo. E per questo, non c’è niente di meglio di una di queste 3 sedie in legno di Ikea!

1/ La sedia FALHOLMEN con braccioli

Iniziamo la nostra selezione con una bellissima sedia in acacia, perfetta per la tua terrazza. Infatti, il suo rivestimento in vernice offre una eccellente protezione dalle intemperie e dai raggi del sole.

Inoltre, le sue finiture in legno naturale le conferiscono un aspetto autentico. Senza parlare della sua forma ergonomica, con braccioli che la rendono estremamente comoda.

60 € da Ikea.

2/ La sedia da giardino reclinabile NÄMMARÖ

Se desideri concederti un momento di relax nel tuo giardino, lasciati conquistare dalla sedia NÄMMARÖ di Ikea. Oltre alla sua struttura in legno di acacia massiccio, offre anche 6 posizioni di seduta più o meno inclinate. Quindi sei sicuro di trovare la posizione migliore!

Apprezziamo anche il fatto che questa sedia Ikea sia pieghevole, così da poterla riporre quando non viene utilizzata. Lo spazio è importante!

65 € in negozio.

3/ La sedia FANBYN in promozione da Ikea

E infine, l’ultima sedia della nostra selezione è un bellissimo modello d’interno in plastica bianca con gambe in legno di eucalipto. È perfetta per accogliere i tuoi ospiti intorno a un buon pasto.

Inoltre, i membri Ikea Family possono beneficiare di uno sconto del 10% sugli acquisti di 200 €. Considerando che queste sedie costano solo 59 € ciascuna, puoi fare davvero ottimi affari!

E a proposito, non dimenticare di dare un’occhiata a questa incredibile sedia da spiaggia che combatte i ladri. Ti garantiamo che non resterai deluso!