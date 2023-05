Ikea ti rende il picnic più bello con questo indispensabile che semplifica la tua vita!

Ikea presenta le sue migliori proposte per godersi la bella stagione, come questa coperta per picnic dal prezzo accessibile.

Questa nuova proposta di Ikea piacerà sicuramente ai fan dei picnic. Scopri questa coperta ultra-morbida e colorata per mangiare per terra, da soli o in compagnia! Ti innamorerai di essa. Scopriamo di più…

Risparmiare sulla spesa per l’arredamento della casa?

Se sei alla ricerca di idee per arredare la tua casa, Ikea ha sempre qualcosa per sorprenderti. L’azienda di arredamento svedese, che accoglie milioni di visitatori in tutto il mondo, ha incredibili offerte per la primavera.

Tra le proposte più apprezzate dai visitatori c’è un mobile che risolve i problemi di spazio nella cucina piccola. Il design e il prezzo di questo mobile sono la ragione per cui è diventato uno dei prodotti più venduti.

Anche i divani letto sono tra i prodotti più ricercati dai clienti. Questi mobili due in uno sono molto utili per ospitare amici e parenti. In un attimo, il divano si trasforma in un letto matrimoniale confortevole. Un vero must-have per gli appartamenti piccoli!

Con il ritorno del bel tempo, Ikea offre numerose offerte per godere degli spazi esterni. Se hai un balcone o una terrazza, è il momento di acquistare da Ikea. Ti innamorerai di una comoda sdraio con un materasso morbido, dal design curato e che farà sicuramente la differenza nel tuo giardino o ai bordi della piscina!

Coperta impermeabile per picnic di Ikea

Ikea ha una nuova proposta per la primavera, una coperta da picnic da usare all’aperto per evitare il contatto con il suolo. Questo prodotto, chiamato ÖMSESIDIG, è stato appena inserito nel catalogo di Ikea e sta avendo molto successo.

Questa coperta ha dimensioni di 150×180 cm e può ospitare fino a quattro persone. Grazie alla sua imbottitura morbida e alla finitura impermeabile, è possibile appoggiarsi direttamente sulla coperta senza il rischio di sporcare i vestiti. Ikea ha anche applicato alle bretelle regolabili delle chiusure velcro per agevolare il trasporto. Il prezzo è molto conveniente, solo 35 € per una coperta di alta qualità e dal design accattivante. Preparati per il tuo prossimo picnic con Ikea!

4.9/5 - (11 votes)