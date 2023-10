Ikea ti propone quattro idee per un salotto accogliente e caldo questo inverno.

Il salone è una delle stanze più importanti della casa, quella in cui oltre a trascorrere i tuoi principali momenti di svago ti servirà anche per accogliere i tuoi ospiti, soprattutto se hai anche la sala da pranzo e diventa il punto centrale di tutti i tuoi incontri e feste. Ti mostriamo le idee di Ikea per il salone con cui puoi cambiare completamente questa stanza e sfruttare al massimo ogni angolo… prendi nota!

Oltre ad offrire al cliente un ampio catalogo con tutto il necessario per la casa, Ikea offre anche al pubblico molti consigli e suggerimenti per l’arredamento, soprattutto quelli mirati a sfruttare al massimo ogni spazio nel modo migliore possibile e renderlo bello, versatile e funzionale.

Queste idee di Ikea per il salone cambieranno completamente il tuo

Sala da pranzo accogliente

Se devi creare la sala da pranzo all’interno del salone perché non hai una stanza separata, è molto importante dargli l’importanza che merita, una zona che sarà la protagonista soprattutto quando avrai ospiti e organizzerai qualsiasi festa. Ikea ti consiglia di adattare la sala da pranzo all’inverno per trasformarla in uno spazio accogliente in cui trascorrere ore dopo i pasti, cosa che puoi ottenere con cuscini sui sedili, sia che tu abbia sedie che poltrone, panche o qualsiasi altra opzione. Dettagli decorativi come una ciotola con pigne aggiungeranno una sensazione extra di calore.

Area giochi

Se hai bambini in casa, è un’ottima idea integrare nel salone un’area giochi in cui possano sviluppare tutta la loro creatività e dare libero sfogo alla loro immaginazione. Scegli un angolo adatto a loro e metti un tavolino con tutto il necessario per disegnare, dipingere, leggere o giocare, sempre con un tappeto sotto in modo che i loro piedi siano sempre caldi e anche tutto il corpo se decidono di sdraiarsi per terra, cosa comune.

Angolo lettura

Gli angoli lettura sono indispensabili in molte case, il luogo ideale per gli amanti della lettura per godere dei loro momenti preferiti con il massimo comfort e nelle condizioni adatte. Questo angolo per i lettori deve avere almeno una comoda poltrona singola, una piccola lampada che ti permetta di leggere facilmente in qualsiasi momento del giorno o della notte e un piccolo tavolino su cui lasciare il libro, la tazza di caffè, il cellulare o quello che vuoi avere a portata di mano in quel momento. Ideale sarebbe scegliere un posto vicino alla finestra per sfruttare al massimo la luce naturale.

Spazio familiare

Non può mancare nel salone uno spazio per il riposo e il divertimento di tutta la famiglia, adatto a tutti i membri, anche se ci sono animali domestici che hanno anche un letto o un materassino su cui riposare quando vogliono. Un grande divano è indispensabile per godersi con il massimo comfort un buon film in famiglia.