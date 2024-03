Ikea ti aiuta a mantenere il tuo salotto in ordine con questa scaffalatura KALLAX

Ikea colpisce ancora offrendo uno sconto speciale su uno dei suoi scaffali più richiesti dal suo catalogo.

È ora di mettere in ordine le tue cose! In Ikea, troverete la famosa scaffalatura KALLAX venduta a un prezzo scontato. Un'occasione per la tua casa!

Godetevi una primavera ispiratrice con Ikea

Con l'arrivo ufficiale della primavera in pochi giorni, è il momento di dare alla vostra casa un nuovo look. Non si può infatti ignorare le novità in arrivo in Ikea.

Il marchio scandinavo di mobili è più che mai il punto di ritrovo per gli appassionati di design e prezzi bassi per migliorare ogni stanza della casa. Ma anche per renderle più pratiche con sistemi di organizzazione che permettono di moltiplicare le superfici, senza ricorrere a lavori di costruzione.

Una soluzione pratica per il tuo spazio

Non sapete più come organizzare il vostro ufficio affollato? Il marchio ha la soluzione con questo articolo che permette di nascondere tutti i cavi. Un vero vantaggio quando si possiedono molti dispositivi collegati.

Anche questo mese, molte sorprese per la vostra casa vi aspettano in negozio. Ce n'è per tutti i gusti e i budget. Anche i portafogli più modesti possono sperare di farsi un piacere con oggetti a prezzi molto bassi.

Prezzi convenienti per tutti

Hai bisogno di illuminazione per leggere o lavorare? Allora, venite e prendete questa bella lampada a meno di 10 euro. Grazie alle sue dimensioni ridotte, non occuperà spazio sulla vostra scrivania o comodino.

Se avete la fortuna di avere uno spazio esterno, venite anche a fare shopping in Ikea per tutto il necessario per trasformare il vostro terrazzo o balcone in un luogo accogliente.

L'offerta del mese: lo scaffale KALLAX

Ci sono anche ottime offerte che vi aspettano per i vostri interni. Questo mese, non perdete questa offerta sulla scaffalatura KALLAX. Non c'è bisogno infatti di presentare questo mobile che fa parte della top 10 dei mobili più venduti in Ikea.

Come sottolinea la marca, la serie di mobili KALLAX si adatta alle vostre esigenze. Si tratta di scaffali classici ed economici, con linee semplicissime per adattarsi a tutte le decorazioni preesistenti.

Che il vostro arredamento sia retro o contemporaneo, questo mobile saprà integrarsi nell'arredamento con eleganza e discrezione. Il suo design pulito dà un'impressione di qualità, sia solida che omogenea.

Lo scaffale stella di Ikea a prezzo ridotto

Questa gamma di mobili vi permette di creare lo scaffale che vi corrisponde personalizzandolo con scatole o l'aggiunta di porte. A voi di venire a ispirarvi in Ikea per dare vita ai vostri desideri.

Il marchio vi dà la scelta di fissare il vostro scaffale al muro, o lasciarlo a terra se volete evitare ulteriori lavori di bricolage.

Facile da montare, questo modello di 77 x 77 cm offre una soluzione pratica ed economica per organizzare le vostre cose. Trovate questa referenza non più a 44,99 €, ma ora a 39,99 €.

Libri, prodotti per la cura nella sala da bagno, oggetti decorativi… Organizzate e mostrate tutto quello che non volete più vedere in giro per casa.