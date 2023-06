Ikea ti aiuta a dormire meglio con questo cuscino rinfrescante perfetto per le notti calde d’estate!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita un cuscino che trasformerà le tue notti grazie al suo lato rinfrescante per l’estate!

Nella vita quotidiana, Ikea svela oggetti più utili gli uni degli altri per la vita di tutti i giorni. E da poco, è stato un incredibile cuscino ergonomico a far parlare di sé grazie al suo lato rinfrescante.

Ikea rende la vita quotidiana dei suoi clienti più facile

Come molti già aspettavano da settimane, l’arrivo imminente dell’estate ha finalmente portato con sé temperature elevate. Tuttavia, molti non amano particolarmente il clima di questa stagione.

E non è un caso, a causa del caldo, le notti possono diventare più difficili che mai. Fortunatamente, Ikea ha la soluzione ideale per permettere ai suoi clienti di dormire bene nonostante le temperature calde.

È innegabile che sia frustrante cercare di addormentarsi nelle notti estive e non riuscirci a causa delle temperature elevate. Queste ultime ci fanno girare e rigirare per ore nel letto.

Per questo motivo, Ikea ha deciso di progettare il miglior prodotto. Si tratta di un cuscino ergonomico KVARNVEN. Grazie a questo, potrai addormentarti in modo totalmente sereno.

E non solo, questo cuscino ha un disegno a nido d’ape laminato. Ha una capacità esclusiva di regolare la temperatura su uno dei lati, mantenendolo così completamente fresco.

Un cuscino ergonomico perfetto per dormire bene

Un fatto che evita che il cuscino diventi caldo su questo lato rinfrescante una volta che ci si è sdraiati sopra per un po’ di tempo. Tuttavia, ha anche un lato imbottito all’estremità opposta.

Questo lato è interamente realizzato in schiuma memory. Grazie ad esso, oltre ad essere uno dei cuscini più freschi che si possano trovare, risulta anche estremamente confortevole. Trascorrerai notti da sogno.

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha rivelato: “Cuscino ergonomico con due tipi di comfort: da un lato schiuma soffice, dall’altro tessuto rinfrescante. Il lato rinfrescante è composto da un tessuto con motivo a nido d’ape”.

“È plastificato e regola la temperatura e rafforza la sensazione di freschezza. Il lato soffice è in schiuma memory. Questo cuscino alto è progettato per le persone che dormono sulla schiena o sul fianco. Si adatta perfettamente alle nostre federe per cuscino di dimensioni standard”.

Ikea ha anche fornito consigli per la cura. Per la fodera del cuscino, l’azienda ha rivelato che è necessario lavarla in lavatrice a 40 °C massimo con un trattamento normale. Non è nemmeno necessario utilizzare la candeggina.

Un prodotto che fa l’unanimità

È necessario optare per l’asciugatura in asciugatrice a tamburo rotante possibile, a bassa temperatura (60°C al massimo). E non stirare la fodera del cuscino, né optare per la pulizia a secco.

Per il cuscino, Ikea consiglia di non lavarlo, di non utilizzare la candeggina e di non asciugarlo in asciugatrice a tamburo rotante. Non è nemmeno necessario stirarlo e dimenticarsi la pulizia a secco.

Disponibile al prezzo di 59,99 euro, questo cuscino ergonomico ha le dimensioni di 42×64 cm. Ha anche ottenuto un ottimo punteggio di 4,3 stelle su 5. Hanno quindi rivelato informazioni su questo prodotto venduto da Ikea.

Hanno scritto: “Altezza perfetta, lato rinfrescante bello ma effimero.”, “Buon prodotto dall’uso, nessun dolore al collo.”, “Molto soddisfatto del mio nuovo cuscino, buon supporto per il collo”.

“Prodotto confortevole, sensazione di freschezza, perfetto per dormire sulla schiena.”, “Oltre le mie aspettative, posso sentire la freschezza, non è rigido. La memoria di forma è molto piacevole”.

