Ikea taglia il prezzo del suo incredibile set da pranzo tavolo + 4 sedie!

Nel suo catalogo, Ikea ha deciso di ridurre il prezzo del suo incredibile set da pranzo. Una vera gioia per i clienti!

Da Ikea, molti clienti possono trovare oggetti che facilitano la vita quotidiana. E, come si può dire, amano quando il marchio decide di ridurre il prezzo dei suoi prodotti in vendita.

Ikea riduce il prezzo di un set per la cucina

Ikea ha sempre presentato una serie di tavoli e sedie per la cucina e la sala da pranzo, spesso in insiemi che i clienti apprezzano molto. Per la felicità degli acquirenti, l’azienda offre anche sconti.

Recentemente, Ikea ha deciso di offrire uno sconto di 30 euro su un set ideale per pranzi e cene in famiglia. Si tratta di un prodotto che include diverse parti ed è disponibile sul sito web del marchio o nei negozi fisici.

Il set in questione non è solo economico e di qualità, ma è anche uno dei prodotti più venduti. Questo lo rende un grande favorito per molti clienti Ikea: si tratta del tavolo con le sue 4 sedie del modello JOKKMOKK.

Si tratta di un set disponibile da Ikea da molti anni, ma la sua riduzione di prezzo è avvenuta solo negli ultimi mesi. Attualmente, la versione bianca e quella in pino naturale sono tra le più vendute nella loro sezione.

E questo perché è un vero classico per la cucina, sia se è grande che se è piccola. Molte famiglie hanno 3 o 4 membri, quindi il tavolo è ideale in questi casi.

Un prodotto ideale per le famiglie

Perché ha una lunghezza perfetta, di circa 120 centimetri, per adattarsi alle quattro sedie assortite che comprende. Poiché tutto è realizzato con una base in legno di pino massiccio, la resistenza delle 5 parti è eccellente.

Se si prendono cura dei prodotti, senza usare abrasivi durante la pulizia, possono durare decenni. L’insieme non ha nulla di speciale dal punto di vista estetico.

Le sedie hanno uno schienale e saranno molto più confortevoli se si aggiungono dei cuscini per sedili, disponibili in molti colori da Ikea. Se si cerca di rinnovare la propria cucina con un aspetto minimalista e moderno, si può optare per il bianco.

Mentre il naturale è perfetto in ambienti più rustici. In quest’ultimo caso, il legno assumerà una patina più vecchia negli anni, in entrambi i modelli il mobile è verniciato.

Un prezzo ridotto

La cosa migliore è che arriva ben imballato ed è super facile da montare. Tutto è pensato perché i 4 commensali siano comodi intorno al tavolo. La lunghezza del tavolo è di 118 centimetri.

La larghezza è anche di 74 centimetri. L’altezza è di 74 centimetri. La larghezza del sedile è di 41 centimetri. L’altezza del sedile è di 44 centimetri. Ikea ha fornito altre informazioni sul suo insieme.

“Facile da trasportare. Poiché l’insieme tavolo e sedie rimane confezionato in un unico pacchetto. Il legno e il design dello schienale conferiscono un aspetto tradizionale alla stanza. La superficie di questo tavolo è resistente ai liquidi”.

E ha anche aggiunto: “Alle macchie di cibo, all’olio, al calore, ai graffi e agli urti. Il tavolo è stabile e resistente. E resisterà perfettamente a un uso quotidiano.”

In precedenza, il prezzo di questo insieme era anche di 199 euro. Ora è possibile trovare questo tavolo e le sue sedie per il prezzo di 179 euro. Una riduzione di 20 euro che non mancherà di sedurre i clienti.

Non c’è dubbio che questo insieme troverà il suo posto nella vostra casa. Soprattutto se si vuole apportare un tocco di novità!

