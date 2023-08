Ikea svela una sedia da spiaggia che combatte i ladri!

Ikea ha appena presentato una sedia da spiaggia da procurarsi al più presto per godersi le vacanze in tutta serenità.

Ikea ha appena svelato un indispensabile per le tue vacanze estive al mare. Si tratta di una sedia da spiaggia che combatte i ladri. Stopandgo ti dice tutto da A a Z!

Ikea al top per la stagione estiva

Non è un segreto per nessuno. Ad oggi, Ikea è un punto di riferimento nel mercato dell’arredamento. Così tanto che i consumatori sono sempre più numerosi a precipitarsi negli scaffali del negozio svedese per arredare le proprie abitazioni.

Dalla cucina alla sala da pranzo, passando per il soggiorno, la camera da letto o il bagno. L’azienda scandinava è su tutti i fronti. Per la gioia degli amanti dell’arredamento. In questa stagione estiva, l’insegna ha messo il massimo impegno.

Tra gli indispensabili, troviamo in particolare una tenda da spiaggia ideale per proteggersi dal sole. Il prezzo? Meno di 30 euro. Giusto! Non dovrai spendere più di 29,99 euro per avere questa piccola meraviglia Ikea.

Sappi allora che ha 4 piccole sacche sui lati che possono essere riempite di sabbia per mantenere il prodotto in posizione. Inoltre, le due tasche all’interno della tenda permettono di riporre gli oggetti. Il materiale del cappuccio protegge dal calore e il tessuto di colore argento offre una ottima protezione dai raggi UV.

Grazie a questa tenda Ikea, beneficerai anche di freschezza perché il tessuto a maglia intorno all’area del letto permette all’aria di circolare. È anche facile da trasportare e da installare grazie alle istruzioni e ai punti di riferimento. Per quanto riguarda il colore, ricorda il cielo blu sgombro dell’estate. Stopandgo ti dice di più sulle novità Ikea.

Una sedia da spiaggia che combatte i ladri

Niente più tenda da spiaggia Ikea, l’azienda ti propone anche di procurarti la sedia! Una sedia che ha anche la capacità di combattere i ladri. Giusto! Quest’ultima ha una “tasca con chiusura lampo nascosta sotto il sedile della sedia per poter riporre i tuoi oggetti di valore“, si può leggere sul sito del marchio.

Inoltre, “puoi far asciugare un asciugamano o un costume da bagno sulla barra dello schienale.” Le sue dimensioni compatte e le due cinghie sui lati permettono un facile trasporto. Il colore e il motivo donano un tocco estivo. La seduta ampia è molto confortevole. E proprio come la tenda, questo prodotto è facile da piegare e riporre.

La sedia STRANDÖN disponibile presso Ikea ha lo stesso prezzo del prodotto precedente. Quindi non dovrai spendere più di 29,99 euro per crogiolarti al sole sulla sabbia fine. Non c’è dubbio che l’azienda svedese abbia fatto sul serio per l’estate. Da seguire per quanto riguarda la stagione autunnale quindi!