Ikea svela le sue nuove proposte molto colorate per il mese di luglio 2023!

Per il mese di luglio 2023, Ikea fa scintillare gli occhi dei suoi fan svelando le sue nuove novità colorate e alla moda.

Ikea ha appena svelato la sua collezione di mobili colorati e luminosi. Una gamma che rischia di conquistare molti appassionati quest’estate. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z.

Ikea: i prodotti per quest’estate

È ufficiale, l’estate è finalmente arrivata. È tempo di serate e cene in terrazza. E una cosa è certa, Ikea ha i prodotti perfetti per godersi le belle giornate. A partire da una selezione di oggetti per un picnic perfetto. Eh sì!

Ma non è tutto. Infatti, l’azienda svedese ha anche stilato la sua top 5 degli oggetti per l’estate. Una selezione ideale se non sapete cosa portare in vacanza. La marca propone ad esempio una borsa termica, per mantenere fresche le vostre bevande in spiaggia.

Inoltre, è disponibile anche un bellissimo set di sdraio e ombrelloni. Questo si può acquistare a 19 euro sul sito Ikea. Un piccolo prezzo che permette a tutti di goderne. Infine, è disponibile anche un tavolo pieghevole a soli 9 euro. Una bella idea per giocare a giochi in famiglia ovunque. Eh sì!

Ma non è tutto. Infatti, Ikea ha appena annunciato una buona notizia: arriva una nuova collezione. Così, la prima parte di NYTILLVERKAD è finalmente disponibile. Questa gamma di mobili si è già svelata lo scorso aprile.

In programma, numerosi mobili iconici del marchio rivisitati. Il tutto con uno stile molto vintage e colorato. Un bel tocco di luminosità per questo mese di luglio. Ecco quindi i migliori pezzi colorati da scoprire. Stopandgo vi dice di più!

Top 6 delle novità colorate

Cuscino rosa

Iniziamo questa top 6 con un prodotto Ikea molto femminile. Un cuscino rosa a righe bianche che porterà luce nella vostra casa. Eh sì!

Portacandele a tre colori

Per continuare nello stile vintage, Ikea svela questo set di 3 portacandele imperdibili. Infatti, i pezzi sono stati ideati da due designer nel 1981. Un bel modo quindi, di ridare vita a questo articolo di tendenza. Il prezzo: 9,99 euro. Niente male!

Cuscino multicolore

Continuiamo questa top con un cuscino multicolore molto stiloso. Può essere posizionato ovunque e ridarà al vostro interno un aspetto luminoso. Inoltre, la sua forma piramidale molto originale può servire da schienale, poggiatesta o persino bracciolo.

Tappeto multicolore

Questo tappeto Ikea si abbina al cuscino precedente. Infatti, il suo colore e la sua forma offrono uno stile molto retrò e originale. Inoltre, la sua forma irregolare e la trama che evoca il 3D aggiungono un tocco interessante e personale al vostro interno.

Coperta multicolore morbida

Infine, per concludere questa lista di prodotti multicolore, questa coperta è il pezzo perfetto. Infatti, è al momento molto di tendenza da Ikea. Realizzata in pile lavorato a maglia, è fatta al 100% di poliestere riciclato. Una bella copertina quindi, per le vostre serate estive. Affare da seguire quindi!