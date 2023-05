Ikea svela la sua nuova elegante scatola di legno per l’organizzazione!

Ikea ha appena presentato una elegante scatola di legno per una casa perfettamente ordinata.

Una casa ben ordinata è necessaria per sentirsi bene. Per aiutarti ad organizzare le tue cose, Ikea ha appena presentato una nuovissima ed elegante scatola di legno. Stopandgo ti dice tutto da A a Z!

Ikea numero 1 dell’organizzazione

Non è più un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, l’azienda Ikea si è imposta sul mercato dell’arredamento. E lo fa grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi accessibili. Dalla camera da letto al soggiorno, dalla cucina allo studio o al bagno. L’azienda svedese è pronta a fare di tutto per permettere ai suoi clienti di trasformare la loro casa.

Ma se c’è un settore in cui l’azienda eccelle, è quello dell’organizzazione. Infatti, il marchio continua a proporre trucchi e suggerimenti per ambienti perfettamente in ordine.

Per le tue decorazioni natalizie, Ikea ha tutto ciò che ti serve. In particolare una scatola con coperchio SAMLA a meno di 10 euro. “La plastica trasparente consente di vedere il contenuto e di trovare facilmente ciò che cerchi“, si legge sul sito web.

“Il coperchio a scatto permette di mantenere i tuoi oggetti al riparo dalla polvere e dallo sporco. Ideale per riporre abiti stagionali, attrezzature sportive, attrezzi da giardinaggio o accessori per la lavanderia.”

Ma non è tutto! Ikea ti propone anche i contenitori SKUBB a 7,99 euro per i tuoi vestiti. “Queste piccole scatole ti permettono di mettere ordine nel tuo armadio riponendo calzini, biancheria intima e accessori. Puoi posizionarne una o più in ogni cassetto. Queste scatole possono essere utilizzate anche in bagno.”

“Il tessuto è in poliestere riciclato. L’uso dei rifiuti come risorsa ci fa progredire verso un futuro più rispettoso dell’ambiente.” E “quando non utilizzi la scatola e vuoi guadagnare spazio, apri la chiusura sul fondo e appiattisci la scatola.” Stopandgo ti dice di più sulle novità di Ikea.

Una scatola in legno molto elegante

Lo avrai capito, Ikea è molto attenta all’organizzazione. Tanto che il gigante del mobile svedese ha appena presentato un nuovo prodotto indispensabile per una casa in ordine.

Di cosa si tratta? Di una elegante scatola di legno. Grazie all’organizzatore KLÄMMEMACKA, realizzato con un materiale in compensato, la tua casa sarà perfettamente in ordine.

Questa scatola disponibile presso Ikea a meno di 25 euro ha scomparti di tutte le dimensioni in cui potrai inserire elementi piccoli ma anche grandi.

Il suo design elegante ricorda un po’ le scatole da cucito delle nostre nonne, il che, oltre ad aggiungere un tocco nostalgico alla nostra casa, dovrebbe fondersi perfettamente con l’arredamento. Inoltre, puoi anche personalizzare l’elemento poiché è composto da legno non trattato.

Infine, la sua maniglia è molto pratica e ti permette di trasportare la scatola ovunque tu voglia. In ogni caso, una cosa è certa, Ikea ha di nuovo colpito duro.