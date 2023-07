Ikea svela la sua migliore offerta dell’estate 2023 che ti delizierà!

Quest’estate, Ikea sta innovando anche dietro ai fornelli: l’azienda sta ampliando il menu del suo ristorante con una nuova delizia!

E se la hit dell’estate si trovasse da Ikea? Mentre l’azienda svedese ha guadagnato fama con le cucine e le camere da letto, i creatori si mettono anche ai fornelli. Stopandgo ti svela tutto sulla piccola novità del menu che fa piacere!

Un nuovo panino da scoprire

Perché i mobili svedesi hanno fatto il giro del mondo… così come le polpette di carne dell’azienda. Infatti, alcuni piatti del menu sono diventati mitici. Come il ketchup al curry che delizia i fan da molto tempo.

Ma quest’estate, Ikea va ancora oltre. I social media del marchio hanno appena annunciato una nuova aggiunta alla gamma di hot dog. Perché si poteva già godere di un duo di ketchup e senape, classico e intramontabile.

E se l’azienda ha sempre offerto alternative per i vegetariani, va oltre. Infatti, lancia il suo hot dog vegetariano… a un prezzo molto basso. I social media dell’azienda riassumono così questa piccola sorpresa estiva in poche parole.

“Offerta imperdibile, novità molto, MOLTO buona“, si può leggere su Instagram di Ikea. Molto molto buona, forse… Ma soprattutto molto molto economica. Perché il famoso marchio svedese fa di tutto per non far aumentare i prezzi.

Quelli che hanno deciso di acquistare i caselli principali della gamma possono fare un salto allo stand degli hot dog. E assaggiare questa nuova delizia vegetariana costerà appena più di un euro. 1,50€ per un hot dog ben fatto: c’è un’ottima offerta in arrivo!

Ikea presenta l’hot dog definitivo

Ma a questo prezzo, cosa possiamo aspettarci? Il sito del marchio fornisce una risposta molto chiara. E soprattutto la volontà di fare del buono, rispettoso e a basso costo. Michael La Cour, responsabile del settore del cibo dell’azienda, dà il tono.

Il responsabile di Ikea Food ritiene “inutile creare un’opzione più sostenibile per i nostri clienti se non è gustosa”. Quindi, il suo team ha lavorato… E sembra molto fiero di proporre “una variante vegetale più sostenibile e accessibile“.

Per arrivarci, prima di tutto è stata necessaria un’idea. Come per molti altri prodotti usciti dalla casa svedese, le specifiche sembrano molto impegnative… Tutto, con l’obiettivo di offrire un prezzo ragionevole per un prodotto iconico.

“Crediamo che gli alimenti sani e sostenibili debbano essere deliziosi e accessibili.” I creatori hanno agito come per i mobili: cercando la migliore soluzione per far combaciare tutto alla perfezione. E il risultato sembra perfetto.

Quindi, Ikea è molto orgogliosa di presentare il suo hot dog con salsiccia vegetale “fatto di cavolo riccio, lenticchie, quinoa, cipolle e proteine del grano“. Una ricetta che unisce gusto, consistenza e piacere.

“Il nostro hot dog vegetariano ha un prezzo basso ma richiede meno risorse, generando un’impronta di carbonio più ridotta rispetto alla variante a base di carne“. Un’ottima offerta da provare quest’estate, sicuramente!