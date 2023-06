Ikea svela la sua incredibile casa container di 25 metri quadrati!

IKEA ha appena svelato una nuova abitazione progettata come un container e arredata con prodotti dell’azienda svedese.

IKEA continua a spingere i limiti dell’arredamento. L’azienda è riuscita ad arredare una casa di 25 mq progettata come un container. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z!

Collezioni ideali per la bella stagione

Da molte decadi, IKEA si impone come un marchio imprescindibile nell’arredamento. Grazie a oggetti pratici e accessibili, l’azienda è riuscita a conquistare il mondo.

Per questo motivo, propone sempre novità per soddisfare i suoi clienti. Ciò significa collezioni sempre più originali l’una dell’altra.

Ad esempio, lo scorso maggio, IKEA ha presentato una collezione che metteva in evidenza l’artigianato locale. Pertanto, i clienti possono trovare sugli scaffali molti oggetti dallo stile ben definito.

In questo lotto, si possono trovare cesti in vimini, set di tavoli o copricuscini. Insomma, c’è qualcosa per tutti i gusti, e tutto a prezzi accessibili.

Nella stessa ottica, l’azienda svedese ha cercato di aprirsi al mondo. Infatti, IKEA ha deciso di mettere in evidenza la cultura sudamericana con la collezione ÖMSESIDIG.

Questa gamma calda e colorata ricorda il Cile, la Colombia o il Perù. Per immaginare questa collezione, IKEA ha coinvolto diversi artisti locali. Fantastico!

Insomma, IKEA non smette mai di sorprendere i suoi clienti. Inoltre, il marchio ha dimostrato nuovamente la sua inventiva arredando un container di 25 mq. Stopandgo vi dice di più!

IKEA arreda un container di 25 mq

IKEA non manca mai di idee per stupire i suoi clienti. Ancora una volta, il suo progetto Smart Living rischia di colpire un pubblico vasto.

Attraverso questo concetto, l’azienda svedese ha cercato di arredare completamente una casa a forma di container. Va detto che questo tipo di abitazione è sempre più popolare da diversi anni.

Quindi, l’azienda non ha trascurato nessuna stanza. Tutto è presente. Cucina, soggiorno, bagno, toilette e camera da letto sono state pensate per convivere al meglio in questo spazio.

Di conseguenza, niente di superfluo. La sfida era utilizzare oggetti pratici che si adattano ovunque. Riuscendo in questo compito, IKEA ha dimostrato di essere imbattibile nell’ottimizzazione dei mobili.

Per massimizzare lo spazio, l’ingresso e il soggiorno sono stati combinati in una sola area. L’uso di un armadio IVAR permette di ottenere spazio di archiviazione in più. Geniale!

Nel soggiorno, IKEA ha scelto un tavolo pieghevole per contenere oggetti. Per quanto riguarda la cucina, si punta tutto sulla funzionalità. Quindi, le barre murali NEREBY si rivelano essenziali.

Nella camera da letto, il letto a scomparsa regna sovrano. Per gli spazi di archiviazione, le scatole SAMILA evitano che gli oggetti si accumulino. In uno spazio così piccolo, è un lusso!

Infine, per il bagno, l’armadio murale ENHET serve sia come armadio che come specchio. Accanto a esso, uno scaffale su ruote funge da porta-asciugamani. Astuto!

Insomma, IKEA sa come organizzare gli spazi. Qual sarà il prossimo colpo di genio dell’azienda svedese? Da seguire!