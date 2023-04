IKEA svela il tavolo ideale e salvaspazio per i piccoli balconi

Finalmente sono arrivati i bei giorni: l’occasione per arredare gli spazi esterni e godersi la primavera e l’estate. Se non disponete di una grande terrazza o di un giardino abbastanza grande, è sempre possibile arredare un piccolo balcone con i giusti mobili.

IKEA: una tavola salvaspazio per i piccoli balconi

La celebre catena svedese è solita proporre numerosi prodotti per spazi ridotti: tavoli pieghevoli, sedie impilabili, supporti da parete… IKEA non manca mai di buone idee per permetterci di arredare i piccoli balconi. L’ultima novità in ordine di tempo? Una tavola pieghevole che può essere appoggiata al muro. Acquistate subito la tavola ASKHOLMEN di IKEA che vi aiuterà a risparmiare spazio.

Risparmiare spazio con IKEA: una tavola salvaspazio a basso costo

La tavola ASKHOLMEN vi conquisterà sicuramente con le sue belle finiture in legno massiccio e il suo aspetto robusto, perfetto per durare nel tempo senza bisogno di manutenzione. Anche il prezzo vi piacerà! Infatti, la tavola è proposta a 59,99€ ovvero meno di 60€!

Come arredare un piccolo balcone?

Per ottimizzare lo spazio di un piccolo balcone, è essenziale arredarlo bene. Scegliete un tavolo e delle sedie pieghevoli, una mini panca e una o due sedute a terra. Aggiungete un bel tappeto per delimitare lo spazio e installate un bel supporto da parete per appendervi piante e vegetalizzare lo spazio.