Ikea svela i suoi nuovi arredi blu perfetti per il ritorno a scuola del 2023!

Un nuovo appartamento da arredare all’inizio dell’anno? Ikea ha lanciato la collezione perfetta per questo: le tonalità di blu cambieranno il tuo arredamento!

L’inizio dell’anno si avvicina, e anche i corsi… Ma è anche l’inizio di una nuova vita per alcuni! Quindi, per iniziare nel migliore dei modi nella nuova casa, Ikea lancia una collezione per arredare la tua casa. Stopandgo ti presenta la gamma che ti farà vedere la vita in blu!

Una nuova casa da arredare

Perché dopo aver cercato bene l’appartamento, abbiamo voglia di investirci… e soprattutto di sentirlo come casa. Quindi, a pochi giorni dall’inizio dell’anno, è meglio iniziare a pensare a ciò che vogliamo. O almeno a ciò di cui abbiamo bisogno affinché sia funzionale e confortevole.

Funzionale, pratico e confortevole spesso significa Ikea. E proprio l’azienda svedese si prepara anche all’inizio dell’anno con una gamma di decorazioni per “prolungare l’estate” come dice lei stessa. Un modo per ricordare che i bei giorni stanno finendo…

E che dovremo prolungare l’estate all’interno, poiché non possiamo ancora godercela all’esterno. I negozi hanno quindi già cambiato i loro reparti per prepararsi agli spostamenti. Mettono in evidenza una tonalità: “un tocco rinfrescante di blu”.

Dopo aver esaminato i prodotti base del marchio per arredare l’ingresso, il soggiorno o la sala da pranzo, arriva il momento delle decorazioni. Ma non dobbiamo assolutamente abbatterci prima dell’inizio dell’anno. Ikea punta quindi sul colore e sulla luminosità.

Così, nelle sue “ispirazioni decorative”, l’azienda mette in evidenza il “Skarpö”. Questa poltrona blu azzurra molto moderna è perfetta per un terrazzo o un piccolo balcone. Abbastanza ampia, permette di godersi gli ultimi giorni dell’estate all’aperto.

Ikea: questo sogno blu

Oltre a questa poltrona a 59,99€, Ikea punta sul Klappa. Questa volta, l’azienda si rivolge principalmente ai giovani genitori… perché si tratta di un tappeto da gioco per bambini. Ma a 40 euro, questo bel tappeto blu può essere utile anche in altre occasioni. Ad esempio, in una piccola camera.

Per i giovani genitori che porteranno il loro bambino per la prima volta a scuola, l’inizio dell’anno ha un sapore diverso. Il marchio mette quindi in evidenza uno dei gioielli della sua gamma Blavingad. Perché è pieno di belle decorazioni quando si ha un bambino.

Dalle peluche ai cuscini, la gamma sembra dedicata ai giovani genitori… E l’Instagram di Ikea vuole mettere in evidenza uno zaino carino nei toni del blu-verde per l’inizio dell’anno. Uno zaino che combatte anche l’inflazione, perché costa meno di 10 euro sul sito.

I toni di blu sono quindi messi in evidenza da Ikea… E tutte le idee decorative che permettono di risparmiare spazio, come il nuovo organizzatore per cassetti, saranno benvenute per l’inizio dell’anno. Poiché di fronte all’inflazione, l’azienda ha creato linee semplici ed efficaci.

L’Instagram dell’azienda ha quindi deciso di dare idee a tutti coloro che si preparano per l’inizio dell’anno. Studenti, giovani genitori: tutti coloro che vedono la loro vita sconvolta o che si trasferiscono, avranno idee per rendere il proprio nido confortevole!