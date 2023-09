Ikea svela i 10 articoli che rivoluzioneranno gli alloggi per studenti

È quasi tempo di tornare a scuola, è il momento di arredare il tuo appartamento per studenti. Quindi, per realizzare questo compito complesso, Ikea ti propone una selezione di articoli per facilitarti il compito. Dalla cucina alla camera da letto, includendo lo studio, nessuna stanza della tua abitazione verrà trascurata.

Un divano letto a meno di 1.000 €

Il marchio svedese è sempre ingegnoso nel trovare una soluzione di arredamento per risparmiare spazio. E, lo sappiamo, è raro avere molto spazio in un alloggio per studenti, quindi, quando si tratta del sonno, meglio fare due in uno con il divano letto LANDSKRONA.

Disponibile al prezzo di 999 €, questo divano letto a tre posti ti offrirà una soluzione confortevole.

Se hai un po’ di fortuna e il tuo alloggio per studenti ha una stanza con un letto, potrai usare questo divano per ospitare i tuoi amici dopo una serata brava, o anche per ospitare i tuoi cari genitori che verranno a trovarti.

Per quanto riguarda il divano, ecco le misure esatte:

Profondità. Seduta: 60 cm

Altezza. Seduta: 46 cm

Profondità totale, aperto: 160 cm

Larghezza totale (con braccioli): 223 cm

Sarà quindi comodo e pratico e si adatterà perfettamente al tuo spazio.

Un appartamento per studenti serve anche per lavorare

E no, un appartamento per studenti non serve solo per feste e amici, è importante anche lavorare un po’. Quindi, Ikea ti propone una scrivania seduta/standing.

Il concetto di scrivania seduta/standing è che può adattarsi alla tua posizione, il che può essere molto comodo per evitare mal di schiena.

Questo è anche il caso se hai progetti in cui è più semplice che il tavolo sia in posizione alta. Inoltre, la scrivania può essere utilizzata anche come tavolo.

Disponibile al prezzo di 249 €, ha un’altezza massima di 115 cm e un’altezza minima di 72 cm. La scrivania si alza e si abbassa manualmente premendo il pulsante sul lato destro. Questo oggetto cambierà la tua routine quotidiana e ti darà più spazio.

Studiare costa un sacco di soldi! Eppure, io facevo attenzione. Ero uno di quelli che studiavano meno

In cucina, chef, si parte

Nessuna scusa sarà accettata quando ti chiederanno un bel piatto. Ikea ti propone una selezione di prodotti da cucina per arredare la tua casa con amore.

Un servizio di piatti bianco come la neve

È importante essere un passo avanti con la stoviglieria. Sai, sappiamo che i piatti non verranno lavati ogni sera. Quindi, per evitare di rimanere senza piatti una sera di pigrizia, Ikea ti propone un servizio di 12 pezzi al prezzo di 19,99 €.

Nel set troverai 4 piatti con un diametro di 25 cm, 4 piattini con un diametro di 19 cm e 4 ciotole con un diametro di 15 cm. Il colore di questo set è bianco, perfetto per abbinarsi a

