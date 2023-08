Ikea stupisce con un accessorio indispensabile per il giardinaggio nei colori di Barbie!

Ikea cede anche alla tendenza Barbie con questo bel vaso rosa che può essere collezionato in diverse dimensioni per valorizzare le tue piante.

Per dare colore alla tua casa, Ikea presenta questo adorabile vaso rosa. Siamo entusiasti di questo oggetto che si inserisce perfettamente nella grande tendenza Barbie del momento! E in più, il suo prezzo è inferiore a 2 euro.

Belle referenze per abbellire la tua casa

Cosa hai comprato di recente da Ikea? Hai approfittato dei saldi per migliorare la tua casa?

Infatti, questo era il momento ideale per rinnovare la tua casa con questa pioggia di piccoli prezzi che si sono abbattuti presso il negozio. Tuttavia, se hai perso queste offerte, tutto non è perduto!

Perché da Ikea, ci sono sempre dei prezzi bassi. Conosci anche la piattaforma segreta del marchio per pagare i mobili ancora meno del normale?

Scopri subito come fare per usufruire di prezzi scontati per sistemarti bene. L’ispirazione è sempre presente da Ikea per permettere alla tua casa di cambiare pelle.

L’azienda svedese, presente in Francia dal 1981, è oggi uno dei marchi più popolari tra coloro che amano fare affari.

Quest’estate, delizia i fan del bellissimo design con delle referenze di grande successo! Pensiamo ad esempio a questo cuscino rinfrescante da mettere tra le lenzuola del tuo letto per dormire bene, anche con il caldo.

Ikea ha ancora altre idee fresche per la stagione. Come questa bella fontana in vetro con righe per avere sempre bevande a temperatura ideale da servire ai tuoi ospiti.

Il marchio svedese ha migliaia di referenze che ti permettono di avere una casa sempre più bella e ottimizzata, indipendentemente dalle stagioni. E segue anche le tendenze alla lettera!

A proposito, non ignori che quella da seguire attualmente è quella di Barbie. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sta spopolando al botteghino e sta dando vita a centinaia di prodotti derivati.

Ikea rende omaggio a Barbie con il suo vaso rosa caramella

Anche i marchi giocano il gioco. Come Primark che ha recentemente presentato il suo costume da bagno Barbie per andare in spiaggia questa estate! A sua volta, Ikea fa riferimento alla bambola di Mattel per alcuni dei suoi articoli.

Come questi vasi molto “girly” che amerai esporre a casa tua per valorizzare le tue piante. Infatti, siamo entusiasti di questo vaso rosa caramella FÖRENLIG da acquistare in diverse dimensioni.

Da Ikea, trova il modello da 9 cm di diametro a 1,99 €. È una piccola dimensione ideale per metterci una giovane pianta verde. Puoi anche usarlo in modo diverso per farne un bel portapenne per il tuo ufficio.

Trova anche il modello da 12 cm a 2,99 €. Quello da 19 cm a 6,99 € e infine, lo stesso vaso di 24 cm a 9,

