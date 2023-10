Ikea sta facendo impazzire: regala 2.000 euro e così li puoi vincere

Non è comune che ti regalino del denaro, ma ci sono occasioni in cui è una realtà, soprattutto quando si tratta di promozioni di qualche azienda, cosa che sicuramente sarà molto vantaggiosa. Ti raccontiamo il fantastico regalo di 2.000 euro di Ikea che puoi vincere e ti spieghiamo come farlo… non perdertelo!

Ikea è uno dei negozi di arredamento e decorazione più famosi al mondo, oltre che uno dei più venduti, leader nel suo settore in vari paesi, inclusa la Italia, grazie a una proposta di prezzi bassi e prodotti di qualità che piace molto al pubblico. Il negozio svedese è un punto di riferimento nel settore e milioni di persone vi fanno acquisti ogni giorno, quindi ricevere un regalo da parte loro sarà sicuramente un colpo di fortuna.

Il concorso di Ikea che può farti vincere 2.000 euro

Ikea organizza da 3 anni un concorso per i suoi clienti, un concorso meraviglioso che può permettere a chiunque di vincere gratuitamente un acquisto fino a 2.000 euro. I negozi delle Canarie e delle Baleari hanno lanciato una promozione straordinaria che i loro clienti sanno già che arriva ogni mese di ottobre e che rappresenta il regalo di una vera fortuna, poiché il premio consiste nel rimborso dell’intero importo di tutti gli acquisti effettuati con le carte Ikea Family e Ventajon per un’intera giornata.

Nella promozione sono inclusi tutti gli acquisti effettuati da Ikea nel giorno scelto, sia nei negozi fisici che nel negozio online. Se acquisti online, assicurati che sia nel negozio delle Canarie e delle Baleari, altrimenti non entrerai nella promozione.

Come partecipare al concorso di Ikea?

Per partecipare a questo concorso di Ikea basta fare uno o più acquisti nel corso del mese di ottobre presso uno qualsiasi dei negozi che l’azienda svedese ha nelle Baleari o nelle Canarie e pagare con la carta Ventajon o con la Ikea Family. Arrivato il mese di novembre, l’azienda sceglierà in una tombola davanti ad un notaio uno dei 31 giorni del mese di ottobre e rimborserà ai vincitori l’importo di tutti gli acquisti effettuati in quel giorno, fino ad un massimo di 2.000 euro (per persona).

Tenendo conto di quel limite massimo di 2.000 euro per persona che Ikea restituirà per gli acquisti che soddisfano i requisiti, nel totale della promozione può essere restituita molta più somma. Lo scorso anno, il negozio svedese ha rimborsato nientemeno che 140.000 euro.