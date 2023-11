Ikea spopola con un appendiabiti che assomiglia a un cactus del deserto

Ikea ha appena riproposto una delle sue icone degli anni ’70. Il marchio offre un cappotto appeso retro e ultra trendy da non perdere!

Voglia di ridisegnare la tua entrata al miglior prezzo? Scopri subito questo nuovo cappotto appeso retro di Ikea che sta facendo impazzire il web. Questo accessorio design è perfetto per aggiungere un tocco di originalità alla tua casa. E costa solo pochi euro!

Ikea svela le sue ispirazioni deco

Impossibile non notare il successo di Ikea quest’anno. Infatti, il marchio continua a guadagnare terreno grazie ai suoi prodotti trendy a prezzi minimi.

Il gigante svedese ha un obiettivo molto preciso: rendere mobili e decorazioni accessibili a tutti. Non esita quindi a abbassare i prezzi per attirare il maggior numero di clienti.

Ikea si distingue anche per i suoi trucchi molto pratici per la casa. Il marchio non si limita a creare semplici mobili. Anzi!

Propone moduli polivalenti e molto utili per guadagnare spazio. Queste creazioni si adattano ai gusti e alle esigenze di ognuno.

Il negozio è diventato un punto di riferimento in tutto il mondo. Sin dalla sua creazione nel 1943, è riuscita a imporsi diventando il marchio numero 1 per tutti i fan del design.

Quest’anno, Ikea ha deciso di festeggiare il suo successo riproponendo dei prodotti iconici che hanno segnato la sua storia. Tra queste novità, possiamo trovare un cappotto appeso imprescindibile e sempre di tendenza.

Un must have per la casa

Negli anni ’70, Ikea ha fatto furore con il suo cappotto appeso SMED. Questo presenta linee originali e colori vivaci per una decorazione insolita.

Oggi, questa creazione design è di nuovo molto ambita dai fan del marchio. Il gigante svedese ha quindi deciso di riproporlo per tutti gli amanti degli oggetti retro.

Se vuoi una decorazione originale e colorata, è quindi il momento di recarti da Ikea. Potrai trovare questo elegante cappotto appeso che farà la differenza nella tua entrata.

Questo accessorio ha diverse braccia con bordi arrotondati. Ha anche diversi livelli per appendere tutti i tuoi giubbotti.

Ikea gioca sui dettagli e propone un cappotto appeso che esce dall’ordinario. Anche i suoi piedi si distinguono con 3 steli irregolari. Questi danno un effetto radice ultra trendy.

Altro dettaglio: questo cappotto appeso è disponibile in colori vivaci per dare un’altra dimensione alle tue stanze. Puoi trovarlo in giallo, viola o nero. Per creare delle belle atmosfere in casa.

Oltre ad essere molto design, questo prodotto ti sarà anche molto utile per riporre i tuoi giubbotti senza dover forare i tuoi muri. Le sue dimensioni sono anche pensate per i piccoli spazi.

Un oggetto design a prezzi minimi

Ikea ha colpito forte riproponendo questo prodotto iconico nei suoi scaffali. Questo ha incontrato un bel successo fin dalla sua uscita in negozio.

Come sempre, il marchio propone un prezzo molto accessibile per permettere a tutti di approfittarne. Il suo cappotto appeso BONDSKÄRET è quindi disponibile a 39,99 euro. Un prezzo molto ragionevole per un oggetto così trendy!

Gli internauti sono già tutti pazzi per questa creazione design. Bisogna dire che è perfetta per decorare un ingresso al miglior prezzo.

Questo must have è già esaurito in alcuni punti vendita Ikea. Quindi sarà necessario essere molto rapidi per acquistare gli ultimi pezzi in negozio. Avviso agli appassionati!