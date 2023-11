Ikea spopola con questo nuovo divano che trasforma il tuo salotto in camera in pochi secondi!

Ikea ha messo in vendita un nuovo divano che trasformerà chiaramente il tuo soggiorno in una camera da letto in pochi secondi!

Ikea non perde mai l’opportunità di rendere la vita più facile ai suoi clienti. L’azienda sa bene che non tutti hanno la fortuna di avere una grande casa. Alcuni devono vivere in uno studio e adattare i loro mobili di conseguenza.

Ikea è un successo con il suo mobile

Per tutti coloro che hanno una piccola casa e desiderano una bella decorazione, Ikea ha quello che fa per voi. Infatti, l’azienda ha deciso di mettere in vendita un divano sublimi che si trasforma in un letto in un attimo.

Il divano con chaise longue HOLMSUND di Ikea è uno spettacolare pezzo di design d’interni che non vi lascerà indifferenti. E questo, grazie alla sua funzionalità e al suo ineguagliabile estetica.

È disponibile in tre tonalità neutre completamente diverse, dal grigio al blu, passando per il beige. Questo divano si trasforma rapidamente e facilmente in un grande letto e il soggiorno in camera da letto.

Gli spazi di archiviazione sotto il sedile sono a portata di mano. Ed è possibile riporre biancheria, cuscini e un buon libro. Questa fodera è realizzata in poliestere molto resistente e presenta una trama densa.

Inoltre, è un divano Ikea che ha uno spazio di archiviazione sotto la chaise longue. L’archiviazione rimane aperta in modo che la persona che lo usa possa entrare e uscire i suoi oggetti in tutta comodità e sicurezza.

Un divano molto pratico

È anche possibile adattare la seduta e lo schienale alle vostre esigenze. Come se non bastasse, è possibile posizionare la chaise longue a destra o a sinistra del divano e cambiarla se necessario.

La fodera è facile da pulire. E per questo motivo, può essere rimossa per il lavaggio. Questo divano si trasforma rapidamente e facilmente in un grande letto. Basta tirare la struttura e rimuovere i cuscini dello schienale.

Il divano letto Ikea HOLMSUND con chaise longue ha ottenuto anche un ottimo punteggio dai clienti. Questi hanno deciso di dare 4.3 stelle su 5 sul sito internet del marchio.

Hanno quindi indicato: “Molto confortevole. Un po’ complicato da montare, ma lo consiglio.”, “Un po’ caro per un primo divano ma mi piaceva questo lato dei cuscini.”, “Bellissimo corrisponde alle mie aspettative.” .

“Divano confortevole con seduta ferma. Bel design. Velocità per aprire il letto che è di buona larghezza. Il mobiletto della chaise longue è molto pratico. Lo raccomando vivamente.”, “Divano Ikea molto comodo e funzionale. Facilità per renderlo convertibile” .

Un prezzo che varia a seconda del colore

In seguito, il marchio ha fornito ulteriori informazioni. Ha rivelato: “La profondità e l’altezza totale della seduta variano a seconda di come si dispongono i cuscini. Cinque cuscini dello schienale sono inclusi.” .

Una cosa è certa, è il prodotto che ha tutto per piacere. Se desideri ottenere questo divano, sappi che puoi trovarlo al prezzo di 699 euro o 749 euro. Infatti, il prezzo dipende dal colore che scegli.

Il divano letto con chaise longue HOLMSUND di Ikea è anche un’ode all’eleganza più scandinava e minimalista e offre un prezzo davvero competitivo per ciascuna delle sue caratteristiche. Sappi anche che è uno dei modelli più venduti dell’azienda.

Se desideri ottenerlo, sappi che è disponibile sul sito internet di Ikea o nei negozi fisici, in Francia, dell’azienda.

