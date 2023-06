Ikea spopola con questo letto estensibile per risparmiare molto!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita un letto estensibile che è perfetto per risparmiare un sacco di soldi!

Nella vita di tutti i giorni, non è sempre facile arredare una camera per bambini. Ecco perché, i bambini crescono molto velocemente e trovare mobili che segnano la loro evoluzione non è sempre facile. Fortunatamente, Ikea ha la soluzione ideale.

Ikea ha un grande successo con la sua innovazione

Crescere fa parte della vita. In una certa fase della nostra vita, cresceremo in misura e ciò significa che dovremo smettere di usare vestiti, scarpe… e persino letti.

Per la gioia dei genitori, Ikea ha quindi sviluppato il miglior letto di tutti. L’azienda ha presentato un letto modello SUNDVIK estensibile con il quale chiunque può vivere per anni, se ne prende cura.

E infatti, si tratta di un letto perfetto per iniziare a dormire sin dalla prima infanzia fino all’età di 20 anni. La sua capacità estensibile lo consente senza alcun problema. È un letto molto attraente che puoi scegliere in due diversi colori.

Anche se è importante menzionare che si tratta di un letto Ikea realizzato con materiali di qualità che dureranno a lungo. Sappi anche che è il letto perfetto se hai bisogno di risparmiare spazio.

Tuttavia, ciò che è più incredibile di questo modello è il suo prezzo. E infatti, sappi che questo letto estensibile presentato da Ikea costa la somma di 229 euro. Lo rende quindi un letto molto conveniente.

Un prodotto perfetto per risparmiare

La capacità del letto di essere estensibile e regolabile gli conferisce un tocco in più di cui pochi letti possono vantarsi. Ed è generalmente un ottimo letto. È resistente, realizzato in pino massiccio e con un design ideale per tutti i tipi di stanze.

È il letto perfetto affinché il tuo piccolo abbia un letto per il resto della sua vita, poiché è estensibile. Può anche adattarsi man mano che il tuo bambino cresce. È il letto perfetto per la vita di tutti i giorni.

Ikea ha anche rivelato riguardo al suo prodotto: “La rete a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo ma confezionata separatamente. Il peso massimo indica il peso statico, ovvero il peso supportato dal letto quando ci si sdraia o si è seduti sopra” .

Prima di specificare anche: “Materasso e biancheria da letto non inclusi (…) Questa rete a doghe è adatta ai telai letto Ikea. Se la utilizzi con un altro telaio letto, verifica prima che sia compatibile” .

Ikea ha indicato: “Per evitare gravi lesioni, lasciare sempre meno di 65 mm o più di 230 mm tra il muro e il letto” . Questo prodotto ha anche ottenuto un ottimo punteggio di 4.5 stelle su 5.

I clienti approvano il letto

I clienti Ikea hanno rivelato: “Stavamo cercando il primo grande letto per nostro figlio. Siamo soddisfatti del nostro acquisto. Vedremo nel tempo, ma per ora, è solido e facile da montare“ .

“Conforme alla descrizione, va bene per un bambino di 3 anni.”, “Bel letto perfetto per il mio bambino. Unico inconveniente è il fatto di non poter fissare le doghe quindi si muovono… Non è il massimo” .

Altri hanno anche aggiunto: “Bello ed efficace, l’unico inconveniente potrebbe essere la vernice che è di sottile copertura.”, “Sono molto soddisfatto di questo acquisto e i bambini amano i loro nuovi letti“ .

Una cosa è certa, questo prodotto Ikea è perfetto se desideri risparmiare su letti man mano che i tuoi figli crescono!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia, ma nei negozi al confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

