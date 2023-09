Ikea spopola con la sua poltrona a dondolo molto colorata, perfetta per abbronzarsi quest’estate!

L’azienda Ikea ha messo in vendita la migliore sedia a dondolo per portare molto colore al tuo spazio esterno!

Nel suo catalogo, Ikea propone molti oggetti che possono trasformare chiaramente il tuo spazio esterno. E quello che possiamo dire è che la sedia a dondolo del modello TUMHOLMEN ha tutto ciò che serve per metterti a tuo agio.

Ikea spopola con il suo mobile

Se desideri rilassarti comodamente sul tuo balcone o sulla tua terrazza, Ikea ha progettato una sedia a dondolo comoda, bella e anche molto decorativa. È impermeabile, quindi non devi preoccuparti e puoi lasciarla in qualsiasi ambiente esterno.

La stoffa dal design a righe multicolori non lascerà nessuno indifferente. Questo prodotto è diventato una delle novità più ricercate. I colori pastello del suo tessuto morbido sono tra le tendenze di quest’estate.

Grazie alla sua impermeabilità, è perfetto per ambienti esterni come giardini con piscine, balconi e terrazze. Non dovrai preoccuparti della sua manutenzione.

Questo design colorato aggiunge un tocco di calore a qualsiasi stanza della tua casa. È anche perfetto per averlo all’interno della tua abitazione. Una cosa è certa, è anche un prodotto Ikea adatto sia all’interno che all’esterno.

Non c’è niente di più allettante che sdraiarsi al sole per godersi l’estate, ed è per questo che questa sedia a dondolo TUMHOLMEN con schienale ha tutto ciò che serve. Offre un supporto ottimale per la testa.

Una sedia a dondolo incredibile

La sedia a dondolo di Ikea è realizzata in tessuto di poliestere spesso, un materiale molto resistente e durevole. A sua volta, la copertura può essere rimossa e lavata in lavatrice. Questa splendida sedia a dondolo è un design di Willy Chong.

Questa poltrona è composta da acciaio con rivestimento in polvere di poliestere. Lo schienale e la seduta sono composti al 100% di poliestere con un minimo dell’90% riciclato. Ikea ha anche dato alcuni consigli per far durare a lungo questa chaise longue.

Innanzitutto, l’azienda ha rivelato che doveva essere lavata in lavatrice a 30°C su un ciclo delicato. Non utilizzare candeggina o derivati. Non usare l’asciugatrice e non stirare o lavare a secco.

Per prolungare la durata dei mobili da esterno, Ikea consiglia anche di pulirli regolarmente con una soluzione di acqua e sapone delicato. È anche meglio coprirli con un telo durante i mesi invernali.

Infatti, è meglio evitare di lasciarli all’esterno in climi nevosi o piovosi abbondanti, è meglio conservarli in un luogo fresco e asciutto. Sappi che la sedia ha una profondità di 107 cm.

Un prodotto che ha tutto per piacere

Ha anche un’altezza di 84 cm, la sua larghezza del sedile è di 55 cm. La sedia a dondolo più confortevole e più bella del mercato è disponibile presso Ikea. L’azienda ha dato anche ulteriori indicazioni sul suo prodotto.

Ha precisato: “Dondolarsi dolcemente aiuta a rilassarsi. Cosa c’è di più rilassante che sedersi all’aperto, su una sedia a dondolo, in una dolce serata estiva, mentre il sole scompare lentamente all’orizzonte?” .

Ikea ha anche spiegato: “Alto schienale che offre un buon supporto per il collo. Tessuto di poliestere spesso, molto resistente e resistente all’usura. I materiali di questo mobile da esterno non richiedono alcuna manutenzione” .

Disponibile al prezzo di 79 euro, questa sedia non mancherà di trovare il suo posto nella tua casa. E questo sia all’interno che all’esterno della tua abitazione!

