Ikea spopola con la sua lampada altoparlante ultra stilosa per fare festa tutto l’estate!

Ikea spopola con la sua lampada altoparlante ultra stilosa per fare festa...





Quest’estate, regala ai tuoi ospiti un’atmosfera unica durante gli aperitivi con questa nuova lampada connessa di Ikea a un prezzo imbattibile!

Ikea non smette mai di stupirci con le sue novità! Il marchio ha appena lanciato una lampada intelligente che rivoluzionerà le tue serate estive! Grazie ad essa, potrai goderti la tua musica in un’atmosfera soffusa. Ti diciamo tutto nel dettaglio!

Ikea si prende cura dei nostri spazi esterni

Quest’estate, Ikea ci propone tanti consigli per ristrutturare i nostri spazi esterni. Infatti, il marchio svela molti suggerimenti per rinnovare i balconi e i giardini e godere al massimo delle vacanze.

Il periodo estivo è sinonimo di lunghe giornate al sole o aperitivi in terrazza. È quindi il momento ideale per creare un salotto da giardino accogliente e intimo per i tuoi ospiti.

Se non sai da dove cominciare per creare il terrazzo dei tuoi sogni, Ikea potrebbe avere ciò che ti serve. Infatti, il negozio offre tutti gli essenziali per un giardino degno dei più grandi palazzi.

Luce, sedie a sdraio, tessuti… il negozio vende centinaia di prodotti di design a prezzi bassi. È quindi il negozio ideale se vuoi creare spazi unici senza sacrificare il tuo portafoglio.

Ma attenzione! Ikea non si ferma qui! L’azienda propone anche oggetti intelligenti per stupire i tuoi ospiti. Questo è il caso della sua nuova lampada connessa che cambierà la tua vita nei prossimi mesi.

La lampada perfetta per gli aperitivi estivi

Ti piace animare i tuoi aperitivi con della musica? Cerchi un accessorio per creare un’atmosfera soffusa quando cala la notte? Va bene! Perché Ikea ha appena lanciato una lampada incredibile per le tue serate estive.

Il marchio propone una lampada 2 in 1 di cui non potrai più fare a meno. Questa permette innanzitutto di aggiungere una luce calda e piacevole per decorare le tue tavole. Potrai così creare un’atmosfera unica per una cena a lume di candela.

Ikea va oltre e aggiunge una funzionalità unica alla sua lampada. Infatti, questa può anche servire come altoparlante portatile per diffondere la tua musica. Funziona con tutti i telefoni cellulari in bluethooh e può essere controllata a distanza. La sua tecnologia del suono a 360° offrirà un’esperienza d’ascolto unica a tutti gli ospiti intorno al tavolo. Niente male, vero?

Oltre ad essere molto pratica, questa lampada ha anche un design ultra alla moda. Aggiungerà un tocco moderno e trendy al tuo balcone o alla tua terrazza.

Quindi, Ikea propone ancora un articolo imperdibile per rivoluzionare le tue vacanze a casa. Molti internauti hanno già adorato questa perla di design.

