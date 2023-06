Ikea spopola con il suo set di tavolo e sedie perfetto per i piccoli balconi!

Ikea spopola con il suo set di tavolo e sedie perfetto per...

Nel suo catalogo, Ikea ha deciso di mettere in vendita un set di tavolo e sedie perfetto per i piccoli balconi!

Nella vita di tutti i giorni, molte persone devono fare scelte per arredare la propria casa. Ma c’è una cosa su cui non si può assolutamente fare a meno. Si tratta dell’arredamento esterno. Da parte sua, Ikea ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Ikea pensa a tutte le superfici

Nell’arredare una casa, è importante concentrarsi sul design, l’estetica ma anche la praticità. Molte catene offrono infatti prodotti perfetti per realizzare l’interno dei tuoi sogni.

Esistono numerosi mobili e accessori che possono soddisfare le tue aspettative. Ma per arredare gli spazi esterni, le cose possono a volte complicarsi. Non è sempre facile trovare i mobili giusti.

Infatti, alcuni sono talvolta troppo grandi e non si adattano a tutti i balconi o terrazze. Per fortuna, Ikea ha pensato a tutto. L’azienda mette in vendita grandi set di arredi da giardino. Ma pensa anche ai piccoli spazi esterni.

Nella sezione dell’arredamento per esterni che caratterizza il vasto e variegato catalogo di Ikea, troverai articoli come un set di tavoli pieghevoli da esterno e due sedie, del modello TÄRNÖ.

Grazie a questo set, potrai rendere il tuo terrazzo o il tuo balcone più accogliente. Ti permetterà anche di goderti piacevoli giornate primaverili. È un set che tutti stavano aspettando per poter godere dei raggi del sole. E questo, durante i mesi estivi e quelli che rimangono della primavera.

Un set esterno perfetto

Questo set venduto da Ikea è molto resistente. Realizzato in acacia e acciaio polverizzato, resistere alle condizioni meteorologiche esterne. Inoltre, offre dimensioni che lo rendono ideale per un piccolo balcone.

O anche per creare un angolo accogliente nel tuo giardino. Allo stesso modo, poiché il tavolo e le due sedie sono pieghevoli, non occuperanno molto spazio quando li riporrai quando non ne avrai bisogno.

Ad esempio, durante i mesi invernali più freddi. Il mobile è stato trattato con uno strato di vernice semitrasparente per legno. E garantisce una maggiore durata e la preservazione dell’aspetto naturale del legno.

Il tavolo da giardino misura 55 cm di larghezza, 7 cm di altezza, 85 cm di lunghezza e pesa 5,81 kg. La sedia, invece, misura 39 cm di larghezza, 9 cm di altezza, 93 cm di lunghezza e pesa 4,15 kg.

Suggerimenti per la cura

Per quanto riguarda i materiali con cui sono stati realizzati, si tratta di acacia massiccio, tinta acrilica, rivestimento in polvere di poliestere e plastica di polipropilene.

Data questa situazione e al fine di fare un uso corretto di questi articoli per preservarne il più a lungo possibile la migliore qualità, Ikea ha fornito delle indicazioni per prendersi cura del proprio set.

Ikea consiglia di pulire il tavolo e le sedie con una soluzione detergente delicata. Poi asciugarli con un panno pulito e asciutto. Per evitare che la superficie si secchi, si crepi e che l’umidità penetri nel legno, si consiglia di verniciare nuovamente il mobile regolarmente. Ad esempio, una o due volte l’anno.

È anche necessario riporre i mobili all’interno in un luogo asciutto. Se li conservi all’esterno, coprili con una copertura impermeabile per farli durare più a lungo. È anche necessario rimuovere l’acqua o la neve in eccesso dalle superfici piane.

Per evitare la condensazione, assicurati che l’aria circoli bene. Se hai scelto questo set di tavolo e sedie, sappi che puoi trovarlo sul sito internet del marchio. O anche nei negozi fisici Ikea al prezzo di 69,99 euro.

4.2/5 - (9 votes)