Ikea sostituisce le zanzariere con questa meraviglia

Ora che siamo in primavera, gli insetti compaiono ovunque, sicuramente molto fastidiosi quando entrano in casa e non si trova un modo davvero efficace per sbarazzarsene e impedire che tornino a intrufolarsi nella tua abitazione. Oggi vogliamo presentarti una meraviglia di Ikea che sostituisce le zanzariere, un’idea geniale che il negozio svedese ha ideato per allontanare qualsiasi insetto dalla tua casa quest’estate… stanno facendo il botto nelle vendite!

Ikea è la regina delle soluzioni per i problemi che possono sorgere in casa, e con l’arrivo della bella stagione ne emergono alcuni, come la presenza di insetti e altri animaletti, attratti dal caldo, ma il negozio svedese è sempre pronto a creare opzioni che offrano un vero sollievo ai suoi clienti, e ci riesce con grande successo.

Le tende di Ikea che sostituiscono le zanzariere

Stiamo parlando delle Tende a rete LILL, delle meravigliose tende con tessuto a rete trasparente che filtrano la luce, mantengono la privacy dalle occhiate indiscrete ma ti permettono di vedere l’esterno e, altrettanto importante, impediscono l’ingresso di insetti, avendo la funzionalità delle zanzariere grazie alla loro struttura in rete. Attualmente hanno un prezzo di soli 6,99€ per la coppia, un’affare imperdibile che non si può lasciar sfuggire.

Queste fantastiche tende a rete di Ikea hanno una larghezza di 280 cm e una lunghezza di 300 cm (ciascuna delle due incluse), e possono essere facilmente tagliate alla misura desiderata senza perdere stile né funzionalità, senza dover fare orli. Nella parte superiore dispongono di una cerniera per poterle appendere facilmente e direttamente alla barra. Il peso di ogni tenda è di 400 grammi.

Vantaggi delle tende a rete LILL

Un altro grande vantaggio di queste tende è che sono realizzate in 100% poliestere riciclato, ed è importante tenere presente che si restringono al massimo del 2%. È necessario seguire le seguenti raccomandazioni del produttore per la loro manutenzione:

lavare in lavatrice a massimo 40ºC, programma delicato.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice, solo all’aria.

Stirare a bassa temperatura, massimo 150ºC.

Non lavare a secco.

Scegli le tende a rete di Ikea per un’estate senza insetti

Se questa primavera-estate vuoi liberarti degli insetti con stile ed efficacia, senza dubbio queste tende a rete di Ikea sono una delle migliori opzioni che avrai davanti ai tuoi occhi, e con quel prezzo sarebbe da pazzi lasciarsi sfuggire l’occasione.

