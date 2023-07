Ikea sorprende tutti con il set da giardino nelle case più eleganti

Il giardino è lo spazio principale della casa durante l’estate, e chi ha la fortuna di averne uno sicuramente potrà creare l’ambiente perfetto per godersi le buone temperature all’aria aperta senza tralasciare dettagli per il riposo e il divertimento. Oggi ti mostriamo un set da giardino di Ikea che sta spopolando nelle vendite nonostante sia una delle novità arrivate nel catalogo del negozio svedese nelle ultime settimane e che ti lascerà a bocca aperta per creare uno spazio accogliente e molto interessante nella tua casa.

Ikea offre nel suo catalogo una grande varietà di mobili e accessori di ogni tipo per sfruttare al massimo il giardino, in qualsiasi periodo dell’anno, ma soprattutto durante l’estate quando se ne può godere di più. Il negozio svedese è molto amato nel nostro paese grazie a una proposta che affascina il pubblico da decenni e che è diventata un classico nel settore, essendo una delle aziende più innovative nel campo delle soluzioni per la casa.

Il set da giardino di Ikea che desidererai quest’estate

Si tratta del Tavolo con 4 sedie NÄMMARÖ, un set di mobili già pronto per sfruttarlo al massimo nel tuo giardino e che ti offrirà uno spazio ideale per sederti a mangiare in famiglia o con gli amici, con il massimo comfort grazie al tavolo e alle 4 sedie. Attualmente ha un prezzo di 485 euro.

Questo fantastico set da giardino di Ikea è ideale per creare un piccolo salotto all’aperto per goderti ancora di più i tuoi momenti di relax, lunghe serate in ottima compagnia e ogni tipo di festa estiva, sia in giardino che in terrazza, balcone, patio o in qualsiasi altro spazio esterno. Le sedie sono reclinabili per poter scegliere la posizione desiderata in ogni momento, e sono dotate di cuscino con rivestimento impermeabile.

Sia le sedie che il tavolo sono realizzati in legno trattato in modo specifico per conservarne l’aspetto naturale il più a lungo possibile, compreso un trattamento con più strati di vernice semitrasparente per legno. Inoltre, il legno utilizzato è l’acacia, che si distingue per essere resistente e duraturo grazie all’elevata densità delle sue fibre. Il suo design senza tempo lo rende un set perfetto da inserire in qualsiasi ambiente e creare diversi atmosfere e stili.