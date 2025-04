IKEA sorprende: il ripiano per scarpe a meno di 30€ che trasformerà il tuo spazio! Scopri di più!

Il nuovo zapatero di IKEA: un sogno che diventa realtà

Chi non ha mai sognato di tornare a casa e trovare i scarpe perfettamente sistemati all’ingresso? In un’epoca in cui il tempo è sempre più scarso, trovare soluzioni pratiche e a buon mercato diventa un vero e proprio traguardo. IKEA ha ancora una volta colpito nel segno con un zapatero che è funzionale, bello e sorprendentemente economico.

Per meno di 30 euro, puoi rendere il tuo ingresso o qualsiasi angolo della casa più ordinato che mai. La cosa migliore? Questo zapatero non richiede spazi enormi né installazioni complesse. Sembra semplice, ma fa una differenza immediata nell’ordine della tua casa. Scopriamo insieme i dettagli del modello in voga: il zapatero TRONES di IKEA. E se hai bisogno di qualcosa di più grande, ti parleremo anche del modello BISSA, un favorito tra chi cerca soluzioni pratiche e belle.

IKEA colpisce con il suo zapatero economico

Il TRONES rappresenta perfettamente la filosofia IKEA: semplicità, funzionalità e design a un prezzo accessibile. Al costo di 29,99 euro hai due pezzi, un’offerta davvero interessante!

Le dimensioni lo rendono ideale per spazi piccoli: 52 cm di larghezza, 18 cm di profondità e 39 cm di altezza. Il design compatto permette di inserirlo in angoli in cui altri mobili non possono stare. In più, il colore bianco si abbina a tutto, garantendo un aspetto moderno e pulito.

Zapatero TRONES.

La vera forza del zapatero TRONES è la sua versatilità: non solo per scarpe (fino a 4 paia per modulo), ma anche per sciarpe, guanti, borse piccole e oggetti quotidiani. La parte superiore ha un piccolo incavo per riporre gli oggetti senza che scivolino via.

Puoi anche impilare diversi moduli o disporli in fila, creando una soluzione personalizzata per il tuo spazio. E se hai bisogno di pulire all’interno, la porta si smonta facilmente. Ricorda solo di acquistare i giunti adatti per il tuo tipo di parete, poiché non sono inclusi.

Il zapatero TRONES è realizzato in plastica di polipropilene, con almeno il 20% di materiale riciclato, un aspetto che fa la differenza per chi tiene all’ambiente.

Zapatero BISSA: la scelta giusta per chi ha una collezione di scarpe

Se possiedi una vera e propria collezione di scarpe, il modello BISSA potrebbe essere la soluzione ideale per te. Sebbene il prezzo sia leggermente più alto (39,99 euro), offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Le dimensioni del zapatero BISSA sono di 49 cm di larghezza, 28 cm di profondità e 93 cm di altezza, occupando più spazio in profondità ma permettendo di ospitare fino a 8 paia di scarpe. Puoi anche adattare gli scomparti interni per ottimizzare lo spazio, ideale per stivali alti o scarpe ingombranti.

Zapatero BISSA.

Un’altra caratteristica utile è il ribassamento sul retro, che consente di posizionare il zapatero vicino alla parete senza che il battiscopa crei problemi. Questo lo rende perfetto per l’ingresso o per qualsiasi altra stanza.

Il BISSA è costruito principalmente in truciolato rivestito con carta, un materiale leggero ma resistente. Per mantenerlo, basta passare un panno umido con detergente delicato e asciugare.

Conclusione: organizzare non è mai stato così semplice

Come puoi vedere, non è necessario spendere una fortuna per migliorare l’ordine e la funzionalità della tua casa. Sia il zapatero TRONES che il modello BISSA dimostrano come un piccolo mobile possa fare una grande differenza nella vita quotidiana. Con prezzi competitivi e un design pensato per semplificarci la vita, IKEA mostra ancora una volta che avere una casa ordinata e accogliente è alla portata di tutti.

Se vuoi dire addio al caos delle scarpe sul pavimento, una visita a IKEA potrebbe essere l’investimento migliore che tu possa fare questa stagione. E la cosa migliore? Guadagnerai ordine e tranquillità ogni volta che apri la porta di casa.