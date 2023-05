Ikea sorprende i clienti con una mensola espandibile per le scarpe!

Ikea ha appena presentato una nuova mensola espandibile per riporre tutte le tue scarpe come in un negozio. Ikea ha appena svelato un elemento essenziale per una casa perfettamente ordinata. Di cosa si tratta? Di una mensola espandibile per le scarpe. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Ikea il re dell’arredamento

Nel corso degli anni, Ikea si è affermata come punto di riferimento nel settore dell’arredamento. Ad oggi, la società svedese è una delle più famose al mondo. E questo, grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi ragionevoli.

Dalla camera da letto al bagno, dalla cucina al soggiorno, l’azienda è su tutti i fronti. In vista della stagione estiva, quest’ultima ha appena colpito forte presentando una selezione di oggetti perfetti per i giorni belli.

Tra i più popolari, troviamo ad esempio la sedia regolabile NÄMMARÖ ad 80 euro l’unità. “Per maggior comfort e per personalizzare la tua seduta puoi aggiungere un cuscino o un cuscino per seduta nello stile che preferisci”, si può leggere sul sito Ikea.

La principale qualità di questa sedia? La sua facile conservazione, ma anche il suo materiale. Infatti, questo mobile “è in acacia massello, un materiale naturalmente resistente grazie alla sua forte densità di fibre di legno”.

Se lo desideri, puoi anche abbinare “i diversi prodotti della serie NÄMMARÖ per ottenere un angolo esterno coordinato, ideale per mangiare, riposarsi e trascorrere del tempo in famiglia. Il design senza tempo permette di abbinare facilmente questo arredamento a molti stili ed ambienti.”

L’arredamento è stato anche “trattato preventivamente per proteggerlo dal sole, dalla pioggia, dalla sporcizia e dall’usura”. In altre parole, si tratta qui di un vero e proprio gioiello disponibile presso Ikea.

Una mensola per le scarpe

Avrete capito, Ikea fa tutto il possibile per soddisfare i suoi clienti. Ma mentre i prodotti per l’estate stanno già conquistando i consumatori, la società ha appena presentato un altro prodotto.

Un oggetto che dovrebbe consentirti di riporre le tue scarpe, i tuoi stivali, le tue scarpe da ginnastica e le tue scarpe da ginnastica! Sì. L’azienda svedese vi propone una mensola espandibile a soli 30 euro.

Disponibile in nero o bianco, questo mobile sarà perfetto nel vostro guardaroba. Si tratta del modello Komplement che dispone di diversi livelli per ottenere il massimo spazio su ogni piano.

Grazie a questa mensola rimovibile Ikea, tutte le tue scarpe saranno organizzate e, inoltre, sempre a portata di mano. Fine delle scatole e delle cassette, spazio alla praticità e al design.

La mensola per scarpe è in metallo, quindi resistente all’umidità e molto facile da pulire. Se vuoi saperne di più, le sue dimensioni sono le seguenti: 75 x 58 centimetri.

Quanto al prezzo, non si può desiderare di meglio. Ancora una volta, Ikea ha fatto il possibile per semplificarti la vita. Resta da vedere cosa prepara l’azienda per il futuro!

