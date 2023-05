Ikea sorprende con questo vassoio dal design ispirato agli anni ’60 per servire i tuoi ospiti con stile!

Ikea sorprende con questo vassoio dal design ispirato agli anni ’60 per...

Nel suo nuovo catalogo, Ikea propone un incredibile vassoio in vetro per servire i tuoi ospiti come nei migliori ristoranti!

Hai voglia di stupire i tuoi ospiti con un servizio degno dei migliori ristoranti? Scopri subito questo nuovo vassoio ultra-design di Ikea che sta spopolando sul web. Non potrai più farne a meno!

Ikea presenta la sua nuova collezione

Ikea non smette di rinnovarsi per conquistare i suoi numerosi clienti. Infatti, il marchio è un pioniere delle tendenze. Non esita a proporre creazioni originali che danno stile alla nostra decorazione e ci facilitano la vita quotidiana.

La famosa azienda svedese è nota per i suoi oggetti pratici e molto estetici. È grazie a questi prodotti rivoluzionari che il marchio è riuscito a diventare n°1 al mondo.

Anche quest’anno, Ikea continua a puntare molto in alto per rimanere in cima alle vendite. Ha appena lanciato una nuova e sorprendente collezione che sta già conquistando tutti gli appassionati di arredamento.

Questa volta, l’azienda ha deciso di mettere in primo piano il design degli anni ’60 attraverso la collezione VARMBLIXT. Propone incredibili bicchieri, lampade e anche vasi retrò per dare un tocco di originalità al nostro soggiorno.

Un prodotto di questa collezione è quello che si distingue e sta già facendo sensazione sul web. Si tratta di un vassoio in vetro ultra-design che gli internauti stanno acquistando a raffica dall’uscita.

Un vassoio pratico e molto design

Non è sempre facile trovare vassoi pratici per servire gli ospiti. Se vuoi curare la tua tavola nei minimi dettagli, Ikea ha la soluzione decorativa che fa per te.

Infatti, il marchio ha appena messo in vendita il più bel vassoio del momento nei suoi scaffali. Questo sembra un pezzo di design e ti permette di servire l’aperitivo nel modo più bello possibile.

Questo vassoio Ikea è realizzato in vetro satinato. Gioca sulla tendenza della trasparenza che vediamo ovunque nelle riviste di decorazione.

Questa novità ha anche delle belle maniglie in metallo scuro. Abbinati al vetro, queste maniglie aggiungono carattere e un tocco molto originale al vassoio. Puoi essere certo che i tuoi ospiti saranno colpiti da questo oggetto che sembra creato da un designer!

Oltre ad essere design, questo prodotto è anche molto pratico. Si pulisce senza sforzo e può anche essere utilizzato come base di decorazione in un salotto.

Come puoi vedere, Ikea non si limita a proporre prodotti di base per la casa. Il marchio sa distinguersi con creazioni di tendenza di alta qualità. E gli internauti ne chiedono ancora!

Un’edizione limitata da non perdere

Questo vassoio VARMBLIXT sta riscuotendo un grande successo sul web. E il suo prezzo forse ha qualcosa a che fare con questo! Infatti, Ikea lo propone per soli 31,99 euro. Un prezzo molto ragionevole per un oggetto così qualitativo!

L’azienda offre anche una vasta scelta di prodotti retrò da abbinare a questo vassoio di tendenza. Puoi trovare incredibili bicchieri e persino una caraffa abbinata per servire l’aperitivo.

Tutti questi prodotti sono disponibili in negozio o sul sito Ikea. Ma attenzione! Si tratta di una edizione limitata che scomparirà nelle prossime settimane.

Quindi ti consigliamo di affrettarti se vuoi seguire la tendenza e concederti la nuova ossessione decorativa degli internauti! Avviso ai navigati!

Ikea prevede anche di sorprenderci con le sue altre novità per la primavera. Quindi il marchio non ha finito di far parlare di sé. E noi non vediamo l’ora di ammirare le sue prossime creazioni, e tu?

