Ikea sorprende con questo cuscino che si trasforma in coperta!

Desideri morbidezza o comfort sul divano? Ikea ha lo strumento ideale per questo con il cuscino che si trasforma in coperta!

Comfort, morbidezza e piccoli prezzi: il cuscino di Ikea è perfetto! Il marchio svedese infatti ha creato un cuscino che ti permetterà di rilassarti sul divano… ma che si trasforma in coperta in caso di necessità. Stopandgo ti dirà di più!

Cuscino d’estate, coperta d’inverno

Perché d’estate non hai bisogno di una pesante coperta sul divano… e ancora meno con l’ondata di caldo che invade la Francia da parte a parte. E se la redazione ti ha consigliato il divano pratico e confortevole per il tuo salotto, è meglio evitare di metterci delle coperte.

Ma dopo l’estate arrivano l’autunno e l’inverno. E all’improvviso una piccola coperta può fare piacere. Ikea ha capito bene e ha creato un cuscino due in uno: si apre e diventa una coperta… o forse è il contrario?

Se fai un giro tra gli scaffali, troverai diverse possibilità. Sia che si tratti della linea Lanespelare o della linea Fältmal, c’è qualcosa per stare al caldo… soprattutto perché queste coperte avvolgono il corpo!

Infatti, il cuscino si scompone in diverse maniche e un grembiule… per permettere alla persona sul divano di non doversi muovere: la sua coperta viene da lei. E soprattutto, la tiene al caldo, grazie alle idee dei progettisti di Ikea.

Per abbellire il tuo divano, puntiamo quindi su un piccolo cuscino grigio con qualche decorazione… Ma appena si avverte un po’ di fresco, infiliamo le braccia nelle maniche e subito ci sentiamo al caldo: il cuscino si trasforma in una coperta calda!

Ikea sta per lanciare un cuscino che può essere anche un cappotto e una coperta/sacco a pelo! Mi servirà assolutamente! ???? pic.twitter.com/Rf8pi7npYe — STREAM OZOROR ✨ (@Alprvst) 15 marzo 2021

Ikea, una buona coperta

Meno di 30 euro per il Lanespelare, meno di 40 euro per il Fältmal, così tutti possono godere delle idee dei progettisti del marchio. Soprattutto perché questi stessi progettisti hanno pensato anche a coloro che viaggiano.

Perché alcuni hanno bisogno di portare il proprio comfort ovunque. Altri hanno addirittura bisogno di avere un cuscino su cui sentirsi bene, ovunque vadano… quindi Ikea ha creato l’Hybridlärk, che li seguirà ovunque. Si tratta infatti di un cuscino con custodia per il trasporto!

In aereo, in campeggio o in macchina, l’Hybridlärk può seguirti ovunque. E ancora una volta, il marchio svedese ha puntato sul comfort. Quindi non si tratta solo di un cuscino trasportabile… Anche lui si trasforma in una coperta calda!

Potremmo quindi immaginare di essere a un festival, l’estate prossima. Dopo i primi concerti, con gli ultimi raggi di sole che tramontano, potremmo sentire un po’ di freddo… Ma l’Hybridlärk di Ikea ti permette di riscaldarti velocemente e bene, perché la coperta occupa spazio.

Disponibile a meno di 30 euro, può accompagnarti in molti viaggi. Anche se immaginiamo che il suo blu elettrico non si adatti a tutti gli interni, è senza dubbio il cuscino-coperta più pratico ed efficace… Un fedele alleato che potrebbe seguirti ovunque!