Ikea sorprende con questo bar e queste sedie alte per esterni!

Ikea ha appena fatto un grande colpo, presentando un bar insieme alle sue sedie alte per l’esterno a un prezzo ragionevole.

Ikea è finalmente pronta per la stagione estiva. Infatti, il gigante svedese dei mobili ha appena presentato un bar insieme alle sue sedie alte per l’esterno. Stopandgo vi dirà tutto, dal principio alla fine!

Ikea al top per i bei giorni

Sin dalla sua fondazione, Ikea ha un solo e unico obiettivo in mente: permettere ai consumatori di acquistare prodotti di qualità a prezzi accessibili.

E questo, al fine di offrire ai propri clienti la possibilità di trasformare la propria casa senza spendere una fortuna. Dalla sala da pranzo al soggiorno, dalla camera da letto all’ufficio o alla cucina, il gigante svedese è dunque su tutti i fronti.

All’avvicinarsi dei bei giorni, Ikea ha quindi messo in campo il massimo sforzo. Uno dei prodotti più importanti della stagione? Il modulo del sedile divano modulare per esterni in tinta marrone chiaro della gamma NÄMMARÖ disponibile a 60 euro.

“In questo modo, puoi rendere il tuo divano più confortevole e personalizzarlo aggiungendo cuscini decorativi di diverse dimensioni, colori e motivi”, si può leggere sul sito Ikea.

“Questo mobile è in massello di acacia, un materiale naturalmente resistente grazie alla sua alta densità di fibre di legno. Combina i diversi prodotti della serie NÄMMARÖ per ottenere un angolo esterno dallo stile coordinato, ideale per mangiare, riposarsi e trascorrere del tempo in famiglia.”

Ma non è tutto! “Il design senza tempo consente di abbinare facilmente questi mobili a molti stili e ambienti diversi. I mobili sono stati trattati preventivamente per proteggerli dal sole, dalla pioggia, dalla sporcizia e dall’usura.”

E per finire, questo mobile è anche “realizzato in acacia solida e rinnovabile proveniente da fonti più responsabili.” Stopandgo ti dice di più sulle novità Ikea.

Un bar e delle sedie alte per l’esterno

Avete capito, dunque, che Ikea fa tutto ciò che è in suo potere per accontentare i suoi clienti. Ma mentre il modulo per esterni sta facendo sensazione all’avvicinarsi della stagione estiva, un altro prodotto rischia di fare boom.

Di cosa si tratta? Di un bar accompagnato dalle sue sedie alte della stessa collezione. “Questo mobile è in massello di acacia, un materiale naturalmente resistente grazie alla sua alta densità di fibre di legno.”

“Combina i diversi prodotti della serie NÄMMARÖ per ottenere un angolo esterno dallo stile coordinato. Ideale per mangiare. Riposarsi. E trascorrere del tempo in famiglia”, si legge sul sito Ikea.

“Il design senza tempo consente di abbinare facilmente questi mobili a molti stili e ambienti diversi. E per finire: ‘I mobili sono stati trattati preventivamente per proteggerli dal sole, dalla pioggia, dalla sporcizia e dall’usura‘.”

Il prezzo? 100 euro, ma solo se scegliete il tavolo. Quindi, un vero affare per un prodotto di così alta qualità. Se invece optate per la versione con i sgabelli, dovrete spendere 240 euro.

Comunque, una cosa è certa: Ikea ha ancora una volta fatto un grande colpo!