Ikea sorprende con questa sdraio che diventerà il tuo mobile preferito dell’estate!

Nel suo catalogo, Ikea ha svelato la migliore chaise longue che diventerà il tuo mobile preferito per goderti l’estate!

Ogni stagione, Ikea si adatta e mette in vendita oggetti perfetti sia per interni che per esterni. Il gigante propone sempre mobili che sono molto popolari tra i clienti e che semplificano anche la vita.

Ikea è vincente con i suoi prodotti

Come molte marche, Ikea ha deciso di tenersi al passo con la primavera/estate. Per questo motivo, ha presentato una nuova collezione di sedie a sdraio che non mancheranno di farti innamorare.

Se Ikea è diventata famosa in questo paese per qualcosa, è per i suoi prezzi abbastanza bassi e la qualità media-alta dei suoi prodotti, soprattutto dei mobili di base come divani o tavoli.

Un’altra grande nicchia di mercato sono gli articoli per mantenere l’ordine, come scaffali, scatole e altri cassetti per i tuoi documenti o i tuoi vestiti. Ma in questo periodo gli sdrai e ombrelloni sono molto popolari.

Ikea ha presentato una poltrona Hattholmen da esterno che, grazie all’uso di legno di eucalipto massiccio con una vernice adatta, diventa ultra resistente in questo periodo dell’anno.

I diversi moduli di questa serie possono essere utilizzati come si vuole e all’aperto. Inoltre, questa versione ha cuscini per offrire un comfort molto ottimale.

Un prodotto indispensabile per l’estate

Il legno è resistente e di alta qualità e lo schienale si inclina fino a 3 diverse posizioni, quindi puoi riposare, leggere o sdraiarti per fare un pisolino. Tutto dipende dalle tue voglie del momento.

Inoltre, sappi che i cuscini Ikea sono forniti con una fodera beige che si abbina perfettamente al colore naturale del legno. La fodera è anche rimovibile e una volta lavata sembra nuova di zecca. Ovviamente, sappi che è impermeabile.

Un grande vantaggio in caso di intemperie. Essendo un modulo combinabile, questa poltrona non ha braccioli. Ma rimane comunque molto confortevole. E ha anche una lunghezza di quasi 2 metri. Questo dimostra quindi che è adatta a tutti.

Questa poltrona in legno di Ikea ti permette di goderti il sole per tutta l’estate. È una novità del catalogo Ikea che ha già fatto felici molte persone. Non c’è dubbio che vorrai goderti questa poltrona senza muoverti.

Disponibile al prezzo di 375 euro, sappi che la poltrona a sdraio viene venduta con cuscini. Per prendersi cura di questi ultimi, sappi che devi lavarli in lavatrice a una temperatura massima di 40 °C. Devi chiudere bene la cerniera prima di lavarli.

Un prodotto che puoi combinare con la poltrona a sdraio

Non usare candeggina sul tuo prodotto. Asciugare i cuscini a bassa temperatura e stirarli a una temperatura massima di 110 °C. Sappi che è anche importante non pulire a secco i cuscini.

Se desideri acquistare questa poltrona a sdraio Ikea, puoi trovarla direttamente sul sito web del marchio. È anche disponibile nei negozi fisici.

Se stai cercando di fare delle combinazioni sulla terrazza, come creare un salotto esterno, puoi utilizzare la poltrona a sdraio ma anche un altro mobile Hattholmen. Si tratta del divano a 2 posti.

È un mobile con le stesse linee estetiche e, ovviamente, in legno di eucalipto. Due persone possono sedersi poiché la larghezza è di quasi un metro e mezzo.

Tuttavia, viene venduto senza cuscini, solo con la struttura, al prezzo di 299 euro. E con i quattro cuscini (schienali e sedili) per 441 euro.

4.3/5 - (10 votes)