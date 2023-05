Ikea sorprende con la nuova sgabello di design molto alla moda da avere al più presto!

Il nuovo sgabello da esterno Stackholmen di Ikea: un mobile elegante in legno massello di acacia, progettato dal designer Ola Wihlborg.

La primavera è finalmente arrivata, e con essa l’opportunità di godersi il proprio terrazzo con stile e comfort. In risposta a questa esigenza, l’azienda svedese specializzata nell’arredamento Ikea presenta il suo nuovo sgabello da esterno Stackholmen, elegante e funzionale. Scopriamolo insieme.

Ikea rivela il suo nuovo sgabello ultra design

Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di arredare il proprio spazio esterno con mobili confortevoli ed estetici. La buona notizia? Ikea ha appena presentato la sua ultima novità: lo sgabello da esterno Stackholmen.

Questo sgabello, curato nei minimi dettagli dagli esperti di Ikea, si distingue per la sua scelta di materiali e il suo design elegante. Ecco perché…

Per quanto riguarda la durata nel tempo, il gigante svedese ha fatto un’altra volta centro scegliendo il legno di acacia, noto per la sua solidità, resistenza alle intemperie e densità. Si tratta di un’ottima scelta di materiale poiché l’acacia massiccio utilizzato per la costruzione dello sgabello Stackholmen garantisce una durata eccezionale, rendendolo un investimento intelligente per il proprio terrazzo. Inoltre, i piedi dello sgabello sono dotati di spigoli in gomma per isolare il mobile da superfici umide, aumentando ulteriormente la sua resistenza agli agenti atmosferici.

Il design dello sgabello Stackholmen non è da meno. Progettato dal rinomato designer Ola Wihlborg, questo sgabello presenta uno stile pulito e contemporaneo che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente esterno. I cavi sintetici utilizzati per la seduta, oltre ad essere estetici, sono anche resistenti, garantendo un comfort ottimale durante l’utilizzo dello sgabello.

Uno sgabello adatto ai tuoi spazi interni ed esterni

Ma questo sgabello non è solo destinato all’esterno. Grazie al suo design elegante, può anche essere utilizzato all’interno per aggiungere un tocco di stile alla propria decorazione d’interni. Versatile e pratico, lo sgabello si adatta alle proprie esigenze e al proprio stile di vita.

Ikea ha così svelato una scelta perfetta per interni ed esterni! Infatti, lo sgabello Stackholmen del negozio di mobili può essere collocato anche all’interno della propria abitazione per aggiungere uno stile unico alla propria decorazione d’interni.

Il suo design elegante e contemporaneo gli permette di integrarsi armoniosamente in qualsiasi spazio interno, offrendo così una grande versatilità d’uso. Una notizia fantastica, dunque.

Per quanto riguarda la manutenzione, Ikea ha pensato a tutto per semplificare la vita dei propri clienti. Lo sgabello Stackholmen è progettato per essere facile da pulire: una pulizia regolare con acqua e sapone è sufficiente per mantenerlo pulito e in buone condizioni.

La marca consiglia tuttavia di non lasciarlo all’esterno più del necessario per preservarne la durata. Inoltre, per assicurare una durata massima dello sgabello, è consigliabile applicare un nuovo strato di vernice dopo un anno d’utilizzo. Seguendo questi semplici consigli di manutenzione, sarà possibile godersi il proprio sgabello Stackholmen per decenni.

Non perdete l’occasione di acquistare il nuovo sgabello design Ikea per il vostro spazio esterno o interno. Vanta eleganza, funzionalità e durata, diventando un’aggiunta perfetta al proprio spazio abitativo. Non aspettate oltre e visitate il negozio Ikea più vicino o il suo sito web per scoprire questa novità! Non resterete delusi.

