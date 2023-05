Ikea sorprende con il suo specchio dallo stile retrò che conferirà un tocco regale a qualsiasi stanza!

Bello ed elegante, questo specchio sembra uscito dai resti di un castello. In realtà, puoi acquistarlo a un prezzo molto conveniente da Ikea. Scopri di più su questo pezzo imperdibile del negozio.

Ikea innova sempre di più questa primavera

Ami ispirarti nei negozi di arredamento per abbellire la tua casa? Allora, Ikea è il posto imperdibile per chi ama arredare con gusto il proprio appartamento.

E soprattutto a prezzi convenienti. Da questo brand svedese che non ha bisogno di presentazioni, scopri ogni volta sempre più riferimenti per arredare la casa dal pavimento al soffitto.

In questi giorni, il marchio fa spazio nei suoi magazzini e accoglie le novità della primavera che non possono che avere successo. Si pensi, ad esempio, a questo mobile astuto che serve a chi lavora da casa, a organizzare il proprio ufficio in modo ordinato.

E non è l’unica referenza da acquistare da Ikea per chi vuole rinnovare l’arredamento di alcune stanze da vivere.

Vuoi modificare il tuo salotto con un pezzo in grado di far invidia ai tuoi ospiti? Ebbene, bisogna puntare su questo elegante divano. E ci sono ancora molte sorprese in termini di decorazione…

Se vuoi abbellire anche il balcone o la terrazza, è il momento di venire in negozio. Perché da Ikea, c’è tutto per rendere il tuo spazio esterno un luogo accogliente dove passare del tempo.

Per migliorare la tua casa, ci sono anche molti altri prodotti imperdibili. Come questo specchio RÅMEBO che ci ha fatto impazzire recentemente. Bisogna dire che questo oggetto colpisce subito in una stanza!

Terribilmente elegante, darà alla tua casa le sembianze del castello di Versailles. Scopri questo riferimento che è appena entrato nel catalogo del marchio…

Uno specchio degno di un palazzo reale

Se vuoi distinguere una stanza della tua “home sweet home”, questo è sicuramente il modello su cui puntare. Questo specchio antico di 168 cm di altezza ha tutto per sedurre tutti gli amanti della decorazione elegante.

Creato dalla designer Hanna Grann Dalrot, può essere appeso al muro o posato a terra a seconda delle tue preferenze. In una camera o in un salotto, farà da meraviglioso pezzo d’arte da ammirare solo per la sua bellezza.

Ikea precisa che questo specchio può essere usato in bagno. Anche gli ornamenti possono essere facilmente rimossi e riposizionati a seconda delle tue esigenze.

Un articolo accessibile a tutti i budget

È un articolo che ogni appassionato d’arte vintage si deve avere a casa propria. Questo specchio ha tutto per sedurre la clientela del marchio che non tarderà a riservargli un grande successo in negozio.

Anche il prezzo è una buona sorpresa. Come sempre da Ikea, tutto ciò che è bello e di design non deve necessariamente costare tanto. Ne abbiamo avuto la prova con questi bei cesti multiuso a meno di 10 €.

Per avere la fortuna di possedere questo specchio principe a casa tua, sarà necessario spendere 159 €. È una somma più che giustificata per un articolo di questa qualità che darà carattere alla tua casa.

