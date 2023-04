Ikea si reinventa e ottiene successo: ecco le nuove librerie con ventose

Le mensole sono estremamente utili in casa, in qualunque stanza, poiché sia dal punto di vista funzionale che decorativo possono rivestire un ruolo molto importante, fungendo da spazio per collocare ogni tipo di oggetto, come prodotti per l’igiene personale, elettrodomestici, elementi decorativi, ecc. Oggi vi presentiamo una mensola con ventose di Ikea che ha completamente rivoluzionato la clientela del negozio svedese, grazie alla sua innovazione sorprendente che risulta molto utile in casa… e il prezzo è assolutamente vantaggioso!

Ikea è uno dei marchi specializzati nell’arredamento domestico che propone le soluzioni più innovative, specialmente per quanto riguarda l’ordine e l’organizzazione, con centinaia di articoli che negli ultimi anni hanno riscosso un enorme successo, molti dei quali imitati anche da altre aziende alla ricerca di un risultato simile. Non c’è dubbio che il negozio svedese sia un punto di riferimento nel settore dell’arredamento e degli accessori per la casa, come dimostrano i grandi volumi di vendita in tutti i paesi in cui è presente.

La mensola a ventosa di Ikea che non può mancare nella tua casa

Stiamo parlando della Mensola a ventosa ÖBONÄS, una splendida mensola originale e pratica che risulterà molto utile sia in bagno che in cucina, o in qualsiasi altra stanza in cui ci sia una superficie di tipo piastrella o vetro, poiché è su queste che le ventose devono essere applicate per garantire un’efficace e sicura aderenza. Attualmente il prezzo è di 6,99€, un affare reso ancora più conveniente dall’offerta 3×2 per i titolari della carta Ikea Family.

Disponibile in diverse dimensioni per adattarsi alle tue esigenze

Questa fantastica mensola a ventosa di Ikea è disponibile in diverse misure, quella di cui parliamo in questo articolo ha una larghezza di 28 cm, ideale per essere installata nella doccia e per sistemarvi comodamente i prodotti per l’igiene personale, oppure puoi posizionarla fuori dalla doccia e organizzarvi i tuoi accessori di bellezza, oppure in cucina per riporre vari utensili.

Facile da installare e spostare senza rovinare le pareti

Uno dei principali vantaggi di questa innovativa mensola è che non è necessario praticare fori nel muro per installarla, in quanto le ventose ne consentono la fissazione, inoltre il suo design con il colore verde grigiastro e i bordi arrotondati contribuisce a conferire un tocco estetico molto gradevole. È importante sottolineare che la ventosa rimane nascosta grazie alla struttura della mensola, pertanto non vi sarà alcun elemento antiestetico visibile.

All’interno della mensola sono presenti alcuni fori, studiati per consentire la circolazione dell’aria e evitare l’accumulo di acqua, ad esempio se posizionata all’interno della doccia. Quando desideri pulirla o cambiarne la posizione, sarà semplice come svitarla e riavvitarla, questione di pochi secondi. Per ottenere la massima aderenza, si consiglia di pulire accuratamente la superficie prima di applicare questa mensola a ventosa di Ikea, la quale, tra l’altro, supporta un peso massimo di 1 kg.

