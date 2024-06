Ikea si prepara per l’estate con un pergolato a prezzo mini

Regalati il piacere di avere un angolo d'ombra quest'estate a casa tua all'aperto con questa pergola Ikea che vede il suo prezzo scendere in questi giorni.

Buone notizie per i fan di Ikea. Con l'avvicinarsi della stagione estiva, il marchio abbassa il prezzo della sua pergola per ombreggiare il vostro balcone o terrazza.

Le belle novità in arrivo quest'estate da Ikea

Ikea non è mai a corto di idee per soddisfare le aspettative dei clienti. Se stai cercando grandi affari a prezzi piccoli, sei nel posto giusto.

Infatti, il marchio che non ha bisogno di presentazioni è conosciuto per le sue offerte che ti fanno risparmiare denaro.

Pensiamo, ad esempio, a questo divano dalle linee classiche che non ha nulla da invidiare ai modelli che si trovano in altri marchi. Potresti mai trovare uno così bello e alla moda a un prezzo così conveniente?

E non è finita qui. Perché ci sono molte altre ragioni per fare shopping da Ikea con l'arrivo dell'estate. Per riuscire a trascorrere una stagione estiva perfetta da A a Z, il brand sta mettendo le mani in pasta.

Il marchio ti propone, ad esempio, di (ri)modellare la tua silhouette in vista della spiaggia con la sua collezione per fare sport a casa. Trova tra queste varie opzioni e accessori per rimetterti in forma.

Di fronte all'inflazione, il marchio svedese reagisce dall'inizio dell'anno per far trovare a tutti il proprio bene nei suoi scaffali. E con l'arrivo del mese di giugno, ci sono nuove sorprese in serbo per i piccoli budget.

Come queste cinque novità colorate in edizione limitata. Metti le mani sugli articoli della serie BRÖGGAN che include tutto il necessario per portare gioia sia all'interno che all'esterno della tua casa.

Altre referenze indispensabili per l'estate ti aspettano da Ikea. Questo è il caso della pergola GUNNÖN che vede il suo prezzo scendere proprio prima della prossima stagione.

Un rifugio all'ombra per il tuo balcone o terrazza

Coloro che hanno la fortuna di avere spazi esterni non dovrebbero perdere questa opportunità. Quest'estate, crea facilmente un piccolo angolo d'ombra sul tuo balcone o terrazza con questo padiglione in tessuto resistente.

Facile da montare grazie alla sua solida struttura in acciaio verniciato a polvere, questa elegante pergola ha un tessuto che costituisce una buona protezione contro i raggi ultravioletti del sole.

Quest'ultimo, 100% poliestere, ha un fattore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) di 25+. Ciò significa che filtra quasi il 96% dei raggi ultravioletti.

Avere questa pergola a casa tua ha un altro vantaggio. Quello di proteggerti dagli sguardi indiscreti dei vicini. Grazie a questo prodotto ideato da Eva Lilja Löwenhielm per Ikea, assicurati la tranquillità all'aperto per tutto l'estate per mangiare, lavorare o fare un pisolino senza sentirti osservato(a).

Facile da pulire, la copertura e la struttura possono essere ripiegate e riposte dopo l'uso una volta passata la bella stagione. Inoltre, il tessuto è lavabile in lavatrice.

È anche molto semplice da staccare dalla struttura grazie al suo sistema di strisce a strappo. Resistente alla decolorazione dovuta al sole, quindi manterrà a lungo l'aspetto del nuovo.

Un articolo il cui prezzo scende questo mese

Secondo i clienti di Ikea, questo prodotto ha solo vantaggi. Offre un angolo d'ombra per i tuoi spazi esterni, è facile da montare e soprattutto ha un prezzo competitivo.

Infatti, nell'ambito della sua politica di riduzione dei prezzi, Ikea abbassa il prezzo di questa pergola GUNNÖN, portandolo da 149 € a 129€. Chi offre di più per iniziare bene l'estate?