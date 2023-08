Ikea si ispira agli anni ’80 con questa splendida tovaglia molto colorata!

Ispirate la vostra tavola per mangiare tutti i giorni con questa tovaglia “buon umore” disponibile da Ikea a meno di 10 euro.

Per dare un’aria festosa alla vostra tavola di tutti i giorni, Ikea presenta la sua irresistibile tovaglia decorativa. Scegliete il suo bellissimo tessuto colorato e il suo spirito vintage così trendy! Stopandgo vi racconta tutto da A a Z.

Un marchio con tecniche di marketing temibili

I buoni affari continuano da Ikea. Le belle giornate dell’estate sono ancora in corso e avreste torto a non approfittarne… È infatti adesso o mai più di tirar fuori gli ombrelloni e il vostro tubetto di crema solare.

E se riprendeste i vostri prossimi acquisti del cuore venendo a prendere ispirazione presso il noto marchio svedese? Con le sue migliaia di referenze e i suoi articoli per vivere in modo più pratico, Ikea è senza dubbio uno dei punti di riferimento per l’arredamento.

Da loro troverete sia novità. Ma anche prodotti must-have che continuano a riscuotere un successo sempre crescente tra la clientela. Come questo armadio IDANÄS che conquista la clientela con le sue linee romantiche e il suo fascino dei mobili di un tempo.

Quando si va a fare shopping da Ikea, le sorprese sono in ogni reparto. È infatti difficile uscire dal negozio senza avere le braccia cariche di novità.

È infatti una strategia ben collaudata che il marchio ha messo a punto per farvi comprare sempre di più! Il percorso da seguire è infatti pensato come un vero e proprio labirinto.

In questo modo, lo sforzo fatto per arrivare alla fine aumenta la percezione del valore degli oggetti… e la voglia di premiarsi con un acquisto ben meritato. Furbo, no?

Ma ammettiamolo, non neghiamo il nostro piacere quando compriamo da Ikea. È infatti difficile resistere ai bei mobili del marchio. Come questa bella cassettiera a tre cassetti pratica per l’organizzazione.

Arriva una tovaglia anni ’80 da Ikea

Anche da Ikea si apprezzano le numerose referenze decorative che il marchio propone ai suoi clienti. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Anche per le più strette!

La prova è questa bellissima tovaglia che dovreste presto possedere a casa vostra per rendere più allegre le vostre tavole. Scoprite infatti questo modello TORVFLY e il suo bellissimo stampato vitaminico.

Infatti, ci si innamora di questa tovaglia in tessuto resistente, decorata con fette d’arancia. Apprezzerete, come noi, questo riferimento Ikea dal motivo divertente, colorato e vivace che ricorda gli anni ’80.

Si inserisce perfettamente nello spirito della stagione estiva. Ideata dalla designer Hannah Wilcox, questa tovaglia dalle dimensioni di 145×240 cm si pulisce molto facilmente ogni giorno.

È possibile lavarla in lavatrice a 30°C. Dopo di che, non è necessario stirarla, potrete rimetterla sulla vostra tavola senza una piega. I clienti di Ikea che l’hanno già acquistata apprezzano la sua presenza a tavola.

Inoltre, Ikea ha avuto l’ottima idea di fissare il prezzo di questa tovaglia a meno di 10 €. Se avete già deciso che sarà il vostro prossimo acquisto in negozio, allora preparatevi a spendere 8,99 €.