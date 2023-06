Ikea si impegna a favore dell’inclusione della comunità LGBT!

Mentre Ikea si mostra impegnata in diverse cause, il gruppo sostiene ora la comunità LGBT.

Negli ultimi anni, Ikea si è impegnata per l’ecologia. Ma oggi, è alla comunità LGBT che il gruppo offre il suo sostegno. Stopandgo vi racconta tutto dall’inizio alla fine!

Ikea si impegna per l’ecologia

Nessuno può ignorare Ikea. Mentre il gruppo si impone come leader nel mercato dei mobili, fa ogni sforzo per mantenere la sua posizione. Le squadre lavorano instancabilmente per offrire le ultime novità.

Se Ikea punta su un catalogo ricco di novità e prodotti di tendenza, il gruppo non dimentica di dimostrare il proprio impegno. Mentre l’arredamento può essere un’industria molto inquinante, il gruppo cerca di fare del suo meglio. E sì, non lascia davvero nulla al caso!

Così, nel 2020, il famoso marchio ha annunciato l’apertura del suo primo negozio basato sull’usato. L’idea di questo nuovo progetto è dare una seconda vita ai mobili che non piacciono più al loro proprietario. Il personale del negozio recupera, pulisce, ripara e rimonta questi mobili abbandonati. Possono quindi trovare una nuova casa e una nuova utilità. Piuttosto bello, no?

In realtà, l’obiettivo del gruppo è ridurre le proprie emissioni di carbonio del 30% entro il 2030. Eh sì, proprio così! Se questo obiettivo può sembrare molto ambizioso, mira in realtà a ridurre al minimo qualsiasi forma di spreco. Proprio così!

Ma oggi, è a sostegno di un’altra causa che Ikea ha deciso di impegnarsi. Infatti, il gruppo si impegna a favore della comunità LGBT. Stopandgo vi racconta di più!

Un tavolo rotondo per sostenere la comunità LGBT

Negli ultimi anni, Ikea non smette di manifestare il suo sostegno alla causa LGBT. Nel 2021, ad esempio, il gruppo aveva lanciato una pubblicità a favore del matrimonio per tutti e dei diritti LGBT. Oggi, l’azienda ha nuovamente deciso di mettere in primo piano i diritti LGBT.

Infatti, in occasione del Mese dell’orgoglio, che celebra la comunità LGBT +, Ikea Francia organizzerà un grande tavolo rotondo. L’idea è di discutere della realtà dell’inclusione. Ancora una volta, il gruppo cerca di porre al centro dei suoi valori la diversità e l’inclusione.

Per animare questo tavolo rotondo, diversi ospiti hanno accettato di testimoniare. Ci sarà Daphné Bürki che modererà la discussione. Infatti, darà voce alle diverse persone.

Anche Garance, rappresentante della Fondazione Le Refuge, ha risposto presente. Sarà al fianco di Jibril, studente e ex beneficiario della Fondazione Le Refuge. Inoltre, Romain, architetto, e Anissa, fondatrice di Young & Safe, saranno presenti. Infine, Stéphanie, dipendente di IKEA St Etienne, parteciperà a questo tavolo rotondo. Promette belle discussioni!

Tutti questi ospiti presenti al tavolo rotondo parleranno della loro esperienza di inclusione. Approfitteranno anche per discutere di soluzioni concrete che ognuno di noi può mettere in atto per ridurre effettivamente le disparità.

Questo tavolo rotondo si terrà giovedì 22 giugno a partire dalle 20:00 su IKEA.fr, Facebook e Youtube. Le discussioni promettono di essere ricche di emozioni e rivelazioni. Gli internauti devono solo prepararsi. Affare da seguire quindi.