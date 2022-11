Ikea si affretta a proporre il copripiumino più morbido e confortevole del mercato

Ikea colpisce ancora una volta nel segno proponendo questo copripiumino a un prezzo molto basso che è il più morbido e confortevole sul mercato.

Ikea non smette mai di stupire i suoi clienti presentando ogni settimana nuovi prodotti. Se ieri parlavamo delle cose da non fare in un negozio del marchio, oggi scoprite il prodotto perfetto per dormire bene. Ikea presenta il copripiumino più morbido e confortevole del mercato per dormire bene quest’inverno!

Cose da non fare mai in un negozio!

Per evitare di essere cacciati da un negozio Ikea, ci sono alcune cose da non fare mai. Infastidisce e fa arrabbiare i dipendenti più di ogni altra cosa al mondo. Ma può anche farvi cacciare da un negozio di marchi svedesi. E non sto parlando di chiedere lo sconto per i dipendenti al vostro commesso preferito. Sono cose assolutamente scandalose che alcune persone si permettono.

La prima cosa che infastidisce e infastidisce di più i dipendenti Ikea, sono le famiglie che non sorvegliano i propri figli. E i bambini piccoli riescono a fare tutto e il contrario di tutto in un negozio Ikea. Quindi, che sia per la loro sicurezza o per evitare di fare confusione in un negozio, teneteli d’occhio.

I clienti che vengono all’Ikea e lasciano i loro rifiuti. Possono essere rifiuti di ciò che hanno mangiato o rifiuti portati dall’esterno. Non lo si fa a casa, non lo si fa nemmeno all’Ikea.

Come promemoria, è vietato mangiare e bere in un negozio Ikea tranne che nei ristoranti e nelle caffetterie. Non è igienico e si può trovare ovunque.

Ikea non è la vostra casa. Alcuni clienti si concedono di dormire nei letti mostrati. Questo è assolutamente vietato, si tratta di modelli da esposizione e non di un invito a fare un pisolino all’Ikea.

Le altre 3 cose che sono vietate!

Come in tutti i negozi, Quello che prendi lo devi mettere via se non lo compri. È lo stesso in un negozio di marchi svedesi. Essere civici.

Sesta cosa da non fare in un negozio Ikea, urinare nei bagni della mostra. Sono lì per mostrarvi il loro aspetto. Inoltre non sono collegati a un sistema di drenaggio. Ci sono clienti che fanno davvero casino, quindi non cercate di imitarli. Se la sicurezza vi sorprende a farlo, verrete cacciati dal negozio Ikea.

E l’ultima cosa da non fare mai in un negozio Ikea, rubare i libri usati come decorazione nelle stanze o nel soggiorno Ikea.

Ora sapete cosa non dovete mai fare in un negozio Ikea o sarete licenziati!

Ikea si affretta a proporre il copripiumino più morbido e confortevole del mercato

Ikea anticipa già l’arrivo dell’inverno e del freddo con questo nuovo copripiumino della collezione Stävmal. Basta infilare un buon piumino all’interno per proteggersi dal freddo e per proteggere il piumino da macchie e polvere.

Questo nuovo copripiumino Ikea è morbidissimo e molto confortevole grazie al suo tessuto di flanella. La flanella è molto piacevole e ha una superficie molto morbida al tatto. Per mantenere il copripiumino Ikea in buone condizioni per molti anni, è sufficiente lavarlo a 60° al massimo senza candeggina. E si può stirare anche a 200º senza problemi.

Il copripiumino è dotato di una cerniera sul fondo, in modo che il piumino non si muova o esca mai. Questo vi terrà al caldo per tutto l’inverno. Ikea ha pensato a tutto e, a seconda delle dimensioni scelte, la confezione comprende uno o due copripiumini da 50 x 60 centimetri. Inoltre, sono realizzati in flanella e hanno una chiusura a busta. In questo modo il cuscino non si sfalda durante la notte.

Questo nuovo copripiumino di Ikea è disponibile in due modelli. Il primo è a quadri in un mix di grigio e beige e il secondo in beige e bianco. Per quanto riguarda il prezzo, il modello singolo costerà solo 39,99 euro. Per il modello grande da 240 x 220 centimetri, costerà poco meno di 50€.

Caratteristiche del prodotto

Varie dimensioni e tonalità

Con fodera per cuscino inclusa

finitura in flanella

Cotone

Zip

Elevata resistenza e morbidezza