Ikea sfida Vinted e Wallapop con una nuova piattaforma di mobili di seconda mano

Ikea lancia una nuova piattaforma di vendita di mobili usati

Ikea sta cercando di sfidare giganti del mercato come eBay, Vinted e Wallapop con il suo nuovo negozio online dedicato ai mobili di seconda mano. Con il progetto Ikea Preowned, l’azienda svedese offre un’opportunità unica per acquistare e vendere prodotti del marchio, contribuendo a dare loro una seconda vita. La notizia è stata ufficializzata dalla compagnia, che ha espresso entusiasmo per questa iniziativa.

Un sogno che diventa realtà

«Abbiamo sempre desiderato realizzare questo progetto. Siamo a un punto di svolta in cui possiamo implementare idee più audaci e innovative. C’è un’enorme fiducia nella capacità dell’azienda di evolvere nel mondo digitale», ha dichiarato Jesper Brodin, CEO di Ingka, il principale operatore delle negozi Ikea.

Città pilota e nuovi servizi

Brodin ha rivelato che Milano e Oslo saranno le prime città a testare la piattaforma Ikea Preowned, con l’obiettivo di completare la fase di prova entro la fine dell’anno. Questo servizio innovativo permetterà ai clienti di acquistare e vendere mobili usati direttamente tra di loro, creando un ecosistema di scambio all’interno della rete Ikea.

Impegno per la sostenibilità

Questa nuova iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescita del mercato dell’usato, dove Ikea ha già una significativa presenza, addirittura superiore a quella dei mobili nuovi. Dopo la fase pilota, l’azienda prevede di estendere il servizio a tutti i paesi in cui opera.

Inoltre, Ikea sottolinea che il progetto fa parte di un impegno costante per ridurre l’impatto ambientale, promuovendo un’economia circolare. «Vogliamo stimolare la riduzione dei rifiuti e allungare la vita dei nostri prodotti, trovando loro nuove case», afferma la compagnia sul proprio sito web.

Servizi aggiuntivi e opportunità per i clienti

Per il Gruppo Ingka, questa strategia implica anche il supporto ai clienti attraverso servizi come la riacquisto di mobili non più utilizzati e la fornitura di pezzi di ricambio. Inoltre, l’azienda investe in realtà come RetourMatras, specializzata nel riciclo di materassi, trasformandoli in materiali per nuovi prodotti.

Con il lancio di Ikea Preowned, la multinazionale svedese rafforza ulteriormente il suo impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare, continuando a promuovere il Mercato Circolare di Ikea, dove i clienti possono acquistare una selezione di articoli che hanno avuto una seconda chance: dai prodotti restituiti grazie al servizio di riacquisto a quelli con lievi difetti estetici.