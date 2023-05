Ikea segue l’esempio di Lidl e lancia il suo parasole estivo per il caldo

L’estate è alle porte e tutti i negozi specializzati in casa e giardinaggio offrono già una grande varietà di opzioni per godersi giardini, terrazze e altri spazi esterni con tutto il necessario sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista decorativo che funzionale. Oggi ti presentiamo il tettoia star di Ikea, che sta andando alla grande nelle vendite e che per le sue caratteristiche sembra essere uscito da Lidl, ma in realtà è del negozio svedese.

Ikea ha già una grande varietà di articoli per il giardino, sia funzionali che decorativi, per grandi installazioni o piccoli dettagli, sicuramente una grande collezione da cui trarre il massimo vantaggio e in cui potrai trovare molte cose che ti interesseranno sicuramente.

Il gazebo di Ikea di cui hai bisogno nel tuo giardino

Si tratta del Gazebo GUNNÖN, una fantastica tettoia che è la più venduta nelle ultime settimane e che tutti vogliono avere nel proprio giardino per godere di tutto ciò che offre, iniziando per coprire una grande area grazie ai suoi 283 x 233 cm. Al momento ha un prezzo di 169 euro che vale sicuramente la pena pagare in quanto è un investimento che sfrutterai al massimo per molto tempo se lo curi bene.

Questo fantastico gazebo di Ikea è resistente e non perde colore, con un tessuto che offre una protezione eccellente contro i raggi solari, realizzato con almeno il 90% di poliestere riciclato, un materiale che è resistente, durevole e privo di sostanze nocive, quindi tutti i vantaggi sono nel suo uso. La parte del tetto si stacca facilmente dalla struttura grazie alle strisce di velcro, facile da mettere e togliere ma molto resistente ad accidentalmente staccarsi.

Per farlo durare il più a lungo possibile è importante pulirlo sia all’esterno che all’interno, e nella stagione invernale è consigliabile conservarlo in un ambiente interno che sia fresco e asciutto per mantenerlo nelle migliori condizioni quando ne avrai bisogno la prossima primavera. Nel kit di vendita sono inclusi tutti gli accessori necessari per montarlo e fissarlo sull’erba, solo sull’erba, se vuoi fissarlo su altre superfici devi acquistare separatamente le giuste fissature.

In caso di forti raffiche di vento o pioggia intensa, rimuovi il tetto del gazebo per evitare che si rovini. Per pulire la parte del tetto si può mettere in lavatrice a un massimo di 40°C, mentre la struttura sarà sufficiente passarla con un panno con una soluzione detergente delicata.