Ikea sconta 300 prodotti da non perdere: i must-have che non puoi lasciarti sfuggire

Se stai pensando di rinnovare la tua casa, ora è il momento perfetto per farlo. Ikea sta scontando 300 prodotti del suo catalogo, dai mobili alle lampade, passando per tessuti e accessori. Ci sono opzioni per tutti i gusti e le esigenze, e la cosa migliore è che puoi risparmiare molti soldi approfittando di queste offerte. Ti mostriamo alcuni dei prodotti essenziali che non puoi lasciarti sfuggire.

Ikea sconta 300 prodotti e devi approfittarne

Se visiti i negozi Ikea e soprattutto se entri nel loro sito web, vedrai che solo ora hanno grandi offerte su 300 dei loro prodotti più desiderati. Alcuni sono essenziali per la casa e potresti desiderarli da tempo. È arrivato il momento di procurarteli. Ikea sconta questi mobili e non puoi lasciarli scappare.

Scaffale da parete EKET

Questo armadio bianco dalle dimensioni di 35x35x35 cm è ideale per riporre ciò che desideri, dai libri ai piccoli capi di abbigliamento. Puoi usarlo da solo o combinarlo con altri moduli per creare una soluzione su misura. Inoltre, puoi posizionarlo a terra o appenderlo al muro per ottimizzare lo spazio. Ha un design semplice e moderno ed è disponibile in vari colori. Prima costava 25€, ma ora puoi averlo per soli 20€.

Scaffale KALLAX

Questo scaffale è un classico di Ikea che non passa mai di moda. Ha 8 vani (misure 77×147 cm) per posizionare ciò che desideri, dalle scatole alle piante. Puoi usarlo come separatore di ambienti, come libreria o come mobile TV. È molto resistente e facile da montare, ed è disponibile anche in altre dimensioni e colori. Prima costava 69€, ma ora puoi acquistarlo per soli 59€.

Armadio Brimnes a 3 ante

Questo armadio è perfetto per le camere da letto piccole (misure 117×190 cm), in quanto ha molta capacità di stoccaggio senza occupare molto spazio. Ha tre ante, una delle quali con specchio integrato. All’interno ha una barra per appendere i vestiti, quattro ripiani regolabili e uno superiore. Ha uno stile minimalista ed elegante, ed è disponibile anche in altri colori. Prima costava 179€, ma ora puoi acquistarlo per soli 159€.

Comodino MALM con 3 cassetti

Questo comodino è un altro elemento essenziale di Ikea, in quanto si adatta a qualsiasi arredamento e offre molto spazio per riporre le tue cose. Ha tre cassetti ampi e morbidi, con maniglie nascoste e misure di 80×78 cm. La superficie superiore è ideale per posizionare una lampada, una cornice fotografica o ciò che desideri. È realizzato in legno massello e ha una finitura laccata ed è possibile fissarlo al muro se desiderato. Prima costava 99,99€, ma ora puoi averlo per soli 79,99€.

Divano a 3 posti EKTORP

Questo divano è uno dei più comodi e accoglienti di Ikea, in quanto ha un imbottitura generosa e cuscini soffici. Ha un bel colore beige, anche se è disponibile in altri colori. Ha un design classico e senza tempo, che si adatta a qualsiasi soggiorno. Prima costava 509€, ma ora puoi ottenerlo per soli 459€.

Lampada da tavolo BLÅSVERK

Questa lampada da tavolo è un pezzo unico e originale, in quanto ha un design retrò che la rende la lampada più desiderata. È perfetta da mettere sul comodino, sulla scrivania o in qualsiasi angolo che desideri illuminare con stile. Prima costava 14,99€, ma ora puoi averla per soli 9,99€.

Struttura del letto MALM

Questa struttura del letto è un’altra delle preferite dai clienti di Ikea, in quanto ha un design semplice e funzionale che si adatta a qualsiasi camera da letto. Con dimensioni di 140×200 cm, è realizzata in legno massello e ha una finitura laccata. Se desideri, puoi aggiungere quattro cassetti integrati nella parte inferiore, che offrono uno spazio extra per riporre ciò che desideri. Prima costava 169€, ma ora puoi acquistarla per soli 139€.

Tavolino TRULSTORP

Questo tavolino è molto pratico e versatile, in quanto ha un piano superiore che si può sollevare e regolare all’altezza desiderata. In questo modo, puoi usarlo come tavolo da pranzo, come scrivania o come superficie di appoggio. Sotto ha un vano per riporre riviste, telecomandi o ciò di cui hai bisogno. Ha uno stile moderno ed elegante ed è disponibile anche in altri colori. Le misure sono 115×70 cm. Prima costava 219€, ma ora puoi acquistarlo per soli 199€.

Questi sono solo alcuni dei prodotti scontati che puoi trovare da Ikea, ma ce ne sono molti altri. Non lasciarti scappare questa opportunità e visita il tuo negozio più vicino o il loro sito web per scoprire tutte le offerte disponibili. Sbrigati, perché questi sconti durano solo fino al 31 ottobre 2023 o fino ad esaurimento scorte.

