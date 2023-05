Ikea scommette sulla primavera: la sua biancheria da letto è un sogno diventato realtà.

Con l’arrivo della primavera, tutti vogliono sentire il calore del sole e godersi la bellezza della natura. E cosa c’è di meglio che dare un tocco primaverile alla propria camera da letto? Ecco la collezione di lenzuola per la primavera di Ikea, che darà un tocco di freschezza alla tua camera da letto e ti farà sentire al meglio in questa stagione fiorita.

Ikea offre un’ampia gamma di tessuti per il letto, come lenzuola, coperte, federe, piumoni e molto altro, tutto con diversi disegni per adattarsi alle tue esigenze, sia per le camere dei bambini che per quelle degli adulti.

Lenzuola per la primavera di Ikea: scegli quella giusta per te!

Uno dei nostri preferiti è la fodera per piumino LAPPNYCKLAR, un bellissimo set composto da una coperta per piumino e due federe con un disegno floreale su sfondo bianco. Attualmente in vendita a soli 29,99€, questa è un’occasione che non puoi perdere se vuoi rendere la tua camera da letto pronta per la primavera.

Questa fantastica collezione di lenzuola per la primavera di Ikea presenta un design floreale in toni grigi e rosa pastello, con bottoni decorativi rivestiti in tessuto. Realizzata in una miscela di cotone e lyocell, due materiali naturali che offrono un tocco morbido e traspirante, questa biancheria da letto ti garantirà un sonno riposante e confortevole.

La coperta per piumino misura 220×240 cm, mentre le federe sono di 50×60 cm. La coperta si chiude con bottoni a pressione e Ikea consiglia i seguenti metodi di lavaggio:

Lavare in lavatrice ad un massimo di 60ºC, con un normale programma di lavaggio.

Non usare candeggina o prodotti simili.

Asciugare in asciugatrice solo se a un massimo di 80ºC.

Stirare a un massimo di 200ºC.

Non lavare a secco.

Se vuoi rinnovare la tua biancheria da letto in vista della primavera con un design ideale per questa stagione, non perdere l’occasione di scegliere la collezione di lenzuola per la primavera di Ikea.

