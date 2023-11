IKEA scatena la follia con questi mobili vintage di tendenza che costano un occhio della testa

Se sei un amante dell’arredamento e ti piacciono i mobili con una storia, potrebbe interessarti sapere che alcuni dei design più antichi di Ikea sono diventati oggetti di culto e collezionismo. La moda vintage ha raggiunto anche il gigante svedese, che ha visto come alcune delle sue icone si rivalutano sul mercato dell’usato e raggiungono prezzi astronomici. Infatti, Ikea scatena la follia di molte persone con mobili vintage che valgono un patrimonio e che tutti vogliono. Ma di quali mobili stiamo parlando esattamente?

I mobili vintage di Ikea che valgono un patrimonio

Cosa rende speciali i mobili di Ikea di anni fa che ora sono così ambiti? Secondo gli esperti, i pezzi vintage di Ikea sono “coerenti: semplici, accessibili e senza pretese, con un approccio modernista al design che ha un appeal universale”. Inoltre, essendo stati prodotti in poche quantità o ritirati presto dal commercio, sono diventati rarità difficili da trovare.

Tra i mobili di Ikea più ricercati e valutati ci sono alcuni esempi sorprendenti, come la sedia Vilbert, disegnata da Verner Panton nel 1993, che può arrivare a costare 10.000 euro.

Molto apprezzata è anche la poltrona Impala, del 1973, con uno stile molto anni ’70, che in alcuni siti di aste viene venduta intorno ai 7.000 euro.

Un’altra delle poltrone o sedie più ricercate è la poltrona Skye, creata da Tord Björklund negli anni ’80, e per la quale vengono offerti diversi migliaia di euro.

Per quanto riguarda le librerie, la Billy è la più famosa di tutte quelle che Ikea vende. Una scaffalatura creata da Gillis Lundgren, uno dei primi designer di Ikea, i cui primi lavori per l’azienda svedese negli anni ’60 possono arrivare a costare 3.000 euro.

Ma non è necessario andare così indietro nel tempo per trovare mobili di Ikea diventati di moda e che hanno aumentato il loro valore. Alcuni pezzi più recenti, come le sedie in rattan che Ikea ha lanciato nel 2003, sono molto richieste dagli amanti dello stile scandinavo e possono costare più del doppio o il triplo del loro prezzo originale e non perché abbiano qualcosa di speciale, ma perché sono state lanciate in edizione limitata.

Se hai uno di questi mobili a casa, potresti volerli conservare come un tesoro o venderli a un buon prezzo. E se non li hai, ma ti piacerebbe averli, puoi ancora trovarli su alcune piattaforme online o nei mercatini specializzati. Ma preparati a tirare fuori i soldi dal portafoglio.

Quindi, ora sai, se vuoi essere all’ultima moda nell’arredamento, non perdere di vista i mobili vintage di Ikea che stanno facendo sbocciare e che valgono un patrimonio. Non si sa mai quando si può trovare un gioiello nascosto o un’irresistibile occasione.

