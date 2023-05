Ikea rompe gli schemi: mai un prodotto con queste caratteristiche è stato così conveniente

Ikea è diventato il negozio di arredamento e decorazione per eccellenza. Quando pensiamo di acquistare nuovi mobili o trovare prodotti per cambiare l’aspetto della nostra casa senza spendere troppo, pensiamo al negozio svedese, che offre soluzioni infinite adatte a tutti i gusti e che ci sorprendono sempre. È successo di recente con una delle loro novità. Un prodotto di Ikea mai stato così economico, e per il quale correrete a comprarlo.

L’offerta speciale di Ikea: l’alfombra più trendy ad un prezzo imbattibile

Non c’è niente di paragonabile a una bellissima alfombra per rendere la tua casa più accogliente e di tendenza, sia in inverno che in estate. L’alfombra dà un tocco di personalità a qualsiasi ambiente e si adatta a qualsiasi periodo dell’anno, grazie ai diversi tessuti disponibili.

Il problema è che spesso le alfombras sono troppo costose e ci risulta difficile acquistarle. Ci piacciono, ma il budget può essere troppo elevato, ma da Ikea c’è l’offerta che sta spopolando. Un modello di alfombra perfetto per la nuova stagione primaverile e che non costa nemmeno 10 euro.

È la promozione su Tiphede, il modello di alfombra Ikea appena scontato. Perfetta per posizionarla ai piedi del tuo letto, in corridoio, davanti al divano o in camera da letto.

Questo modello ha misure di 150 cm di lunghezza, 80 cm di larghezza e uno spessore di 2 mm. È disponibile nei colori nero e naturale, realizzata in cotone, quindi è sufficiente metterla in lavatrice per lavarla, ma si consiglia di non superare i 40 gradi e di considerare che potrebbe restringersi del 5%. In alternativa, puoi pulirla con l’aspirapolvere regolarmente senza problemi.

Questa alfombra è perfetta per qualsiasi stanza della casa ed è disponibile in tutti i negozi Ikea e sul loro sito web, ad un prezzo di solo 7,99 euro. Non la lascerai sicuramente sfuggire!

4/5 - (8 votes)