Ikea rivoluzionerà il modo di montare i mobili per semplificarti la vita!

Se sei abituato da molto tempo a comprare mobili per la tua casa da Ikea, allora sicuramente conosci il sistema di montaggio di questi mobili. A volte semplice, a volte complicato a seconda dei clienti, questo sistema si è comunque dimostrato valido per molti anni. Tuttavia, l’azienda svedese ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti, ti spieghiamo tutto.

Il montaggio dei mobili Ikea: opinioni contrastanti

Praticamente tutti hanno già acquistato un mobile da Ikea. Questo negozio, presente ovunque in Francia, assicura di avere mobili accessibili e di buona qualità per arredare la propria casa o il proprio appartamento. Inoltre, la grande varietà di prodotti disponibili permette a ogni cliente di trovare i mobili che si integreranno perfettamente nel loro spazio.

Quindi, il principio da Ikea è che tu stesso monti i tuoi mobili. È questa particolarità che permette anche di mantenere prezzi bassi per molti di essi. Infatti, una volta tornato a casa con il tuo nuovissimo mobile, troverai all’interno della scatola tutti gli elementi che lo compongono, così come le viti, i chiodi o piccoli utensili come le chiavi Allen, per assicurarti un montaggio semplice.

Le opinioni dei clienti sono contrastanti: alcuni trovano questa soluzione relativamente pratica e montano i mobili molto facilmente, senza particolari problemi. Al contrario, altri vedono questo sistema di montaggio come un vero e proprio calvario. Ikea ha quindi preso l’iniziativa e cambierà il sistema di montaggio dei suoi mobili per diverse ragioni.

Perché cambiare il sistema di montaggio dei mobili Ikea?

Un nuovo sistema di montaggio per diversi vantaggi, tra cui una maggiore facilità e resistenza.

Un nuovo sistema più semplice

Il nuovo sistema di montaggio dei mobili del gigante svedese Ikea annunciato si basa sul principio dei click, invece delle viti.

La semplicità: parola chiave per la serenità

In questo modo, i mobili saranno dotati di sistemi di fissaggio particolarmente intelligenti, direttamente su ogni elemento del mobile, che permetteranno di incastrarli molto rapidamente. Questo sistema garantisce una maggiore facilità di montaggio. Questa fase sarà anche più veloce, per la gioia di tutti i clienti.

Ma la facilità non è l’unico vantaggio del nuovo sistema annunciato. La ragione ecologica è anche molto importante.

Una soluzione più ecologica

Infatti, con questo nuovo sistema a click, non sarà più necessario avere attrezzi, chiavi Allen o viti, quindi meno metallo e meno produzione.

Immagina, per un momento, il numero di questi piccoli elementi distribuiti ogni giorno o ogni anno, nelle scatole dei mobili. Questo rappresenta una quantità enorme che, se non fosse più presente, ridurrebbe considerevolmente l’impatto dell’azienda sull’ambiente.

Inoltre, con questo nuovo sistema, i mobili saranno molto più resistenti, soprattutto durante i traslochi. I mobili avranno quindi una durata più lunga e di conseguenza ridurrai il tuo consumo.

È molto importante per l’azienda ridurre il suo impatto ambientale, ed è questa la ragione principale di questo cambiamento.