Ikea risolve i tuoi problemi di spazio nel frigorifero: il prodotto perfetto per tenere tutto in ordine, sistemato e a portata di vista.

La mancanza di spazio è uno dei problemi più comuni che sorgono in casa, che può sorgere anche in una stanza, in un mobile o in un elettrodomestico, ad esempio nel frigorifero, soprattutto se non sai organizzare bene tutto ciò che hai dentro per sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile. Oggi ti mostriamo una soluzione perfetta di Ikea per porre rimedio ai problemi di spazio nel tuo frigorifero, ti piacerà così tanto che vorrai portare questo prodotto a coppie… affrettati che vola!

Ikea è il negozio regina delle soluzioni per la casa, soprattutto per quelle che sono legate all’organizzazione e all’utilizzo degli spazi, e infatti non c’è niente come il negozio svedese per darti mille idee con cui migliorare la distribuzione di qualsiasi stanza o mobile della tua casa.

Il barattolo di vetro con coperchio di Ikea che ti serve in casa

Si tratta del Barattolo con tappo rotondo in vetro/bambù, un meraviglioso contenitore che puoi sfruttare molto e che ti sarà utile per organizzare meglio tutti gli alimenti che devi conservare nel frigorifero, poiché si conserveranno in perfette condizioni mentre guadagnerai in ordine all’interno di quell’elettrodomestico. Attualmente è disponibile in due diverse dimensioni, quella di 600 ml di capacità ad un prezzo di 6,99€ e quella di 400 ml ad un prezzo di 6,49€.

Questo fantastico barattolo di vetro con coperchio di Ikea è ideale per conservare una grande varietà di alimenti, sia biscotti che pasta, o anche per cucinare una piccola torta nel forno, poiché è adatto per quell’elettrodomestico. È anche perfetto per conservare piatti che hai già cucinato e che vuoi conservare per mangiare in un altro momento, poiché il suo coperchio ermetico fa sì che il fresco, l’aroma e il sapore siano completamente conservati.

Il contenitore è realizzato in vetro, mentre il coperchio è in bambù, il che gli conferisce un’ estetica naturale, calda e originale che ti piacerà. Essendo trasparente è ideale per poterne avere diversi e trovare rapidamente ciò che stai cercando semplicemente guardando senza doverlo aprire. Progettato da Sarah Fager per il negozio svedese, il coperchio può anche essere utilizzato come sottobicchiere e resiste alle temperature fino a 100°C, quindi se stai cucinando nel forno a una temperatura più alta è meglio non averlo posto.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, ha 9 cm di altezza e 14 cm di diametro, con il volume già menzionato in questo caso di 600 ml.