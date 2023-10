Ikea risolve i problemi di spazio in un solo colpo a partire da 3 euro!

Ikea ha proposto diversi prodotti perfetti per tenere tutte le tue scarpe sempre ben organizzate nella tua casa! Nel catalogo di Ikea ci sono molti oggetti per organizzare i tuoi vestiti. E non sorprende che l’azienda svedese abbia anche la soluzione per organizzare tutte le tue scarpe. Ikea spopola con le sue innovazioni. In primo luogo, Ikea ha uno scaffale per scarpe del modello GREJIG. Si tratta di uno scaffale rettangolare per scarpe con una struttura a griglia. Ha la capacità di contenere fino a 3 paia di scarpe. È possibile impilarla con altri articoli dello stesso stile per massimizzare l’organizzazione e lo spazio di archiviazione. Può essere posizionato all’interno dell’armadio e utilizzato anche come unità autonoma. Lo scaffale in vendita da Ikea è pieghevole e ha le seguenti dimensioni: larghezza 58 cm, profondità 27 cm e altezza 17 cm. Realizzato in acciaio con rivestimento in polietilene metallico in polvere, non richiede molta manutenzione. Disponibile in grigio scuro, questo scaffale GREJIG costa solo 4,99 euro. Successivamente, Ikea ha anche presentato il suo scaffale per scarpe del modello SKOSTALL. Si tratta di un’unità autonoma ma impilabile che può contenere una coppia di scarpe. Può essere posizionata su ripiani, all’interno dell’armadio o in cabine armadio per un sistema di archiviazione organizzato. Questa unità Ikea ha due livelli di tipo griglia, il che favorisce una circolazione dell’aria efficace e impedisce l’accumulo di umidità. Il livello superiore è inclinabile e regolabile per migliorare la visibilità della scarpa e adattarsi alla sua forma. Misura 27 x 19 x 11 cm. Realizzata in acciaio con rivestimento speciale in polvere di poliestere, puoi trovarla in nero al costo di soli 2,99 euro. Nel catalogo Ikea troverai anche lo scaffale per scarpe MURVEL. È un’altra opzione per riporre le scarpe singolarmente nell’armadio e aiutarti a risparmiare spazio. Ha anche una superficie rialzata, un design inclinato per favorire una sistemazione estetica e lo spazio inferiore viene utilizzato per posizionare la coppia. Realizzata in plastica polipropilene riciclata al 20%, ha le seguenti dimensioni: larghezza 14 cm, profondità 24 cm e altezza 14 cm. Di colore grigio, questo scaffale Ikea costa solo 0,99 euro. Ikea ha anche messo in vendita uno scaffale per scarpe MACKAPÄR. Questo scaffale rettangolare per scarpe ha 2 ripiani di archiviazione aperti, entrambi con una struttura in rete che consente una circolazione dell’aria efficace. Ancora una volta, impedisce all’umidità di accumularsi all’interno delle scarpe. Può essere utilizzato da solo o in un armadio. Inoltre, è impilabile e dispone di 4 punti di appoggio rialzati che garantiscono stabilità e una capacità massima di 6 paia di scarpe. Realizzato in acciaio con rivestimento in polvere di poliestere, è uno scaffale Ikea resistente. Inoltre, quest’oggetto ha le seguenti dimensioni: larghezza 78 cm, profondità 32 cm e altezza 40 cm. Disponibile in bianco, questo scaffale costa 29,99 euro. Ikea ha anche presentato la sua scatola per scarpe SKUBB. Si tratta di una scatola rettangolare progettata appositamente per riporre le scarpe delicate e proteggerle dalla polvere e dall’umidità. Misura 22 cm di larghezza, 34 cm di profondità e 16 cm di altezza. La scatola include anche un coperchio anteriore ribaltabile con maniglia integrata e una griglia che consente di visualizzare il contenuto, facilitando così l’organizzazione all’interno dell’armadio. Vendute in pacchetti da quattro unità, queste scatole sono disponibili in due colori: bianco e grigio scuro. Costano solo 9,99 euro per set. Victoria Bernard Laureata in una prestigiosa scuola di giornalismo e con una laurea in preparazione di aperitivi. Adoro scrivere e soprattutto per Stopandgo, il team è davvero fantastico e gli argomenti sono molto variati, anche se preferisco scrivere sul mondo dei media e sulle tendenze della moda!

